MAS y oposición hacen mea culpa por nuevo Código Penal



17/01/2018 - 07:22:02

Página Siete.- El MAS admitió como un error la escasa socialización del Código del Sistema Penal antes de ser sancionado y promulgado; pero la primera fuerza política opositora reconoce que no hicieron un buen control y fiscalización del contenido de la norma y se concentraron en una agenda mediática sobre pocos artículos.





El oficialismo a pesar de todo defiende la ley penal, porque asegura que no fue diseñado de la noche a la mañana, sino que fue un largo proceso de construcción, específicamente de tres años, y que en marzo de 2017 ingresó a la Cámara de Diputados, donde radicó durante varios meses antes de pasar al Senado y su aprobación fue excesivamente ágil.





“Se ha hecho la socialización, seguramente ha sido muy poco, reconocemos. Nos estamos dando cuenta que fue el error no bajar hasta las bases y por eso han creído las mentiras. Si hubiéramos trabajado con las bases el Código otra cosa hubiera sido”, asume de manera crítica la senadora Nélida Sifuentes.





Su colega José Alberto Gonzales asume que se hizo poco respecto a la divulgación de este documento que tiene al menos 700 artículos. “Acercando la propuesta a los ciudadanos, probablemente haciendo un mea culpa, ha faltado una presencia más contundente en la socialización del Código”, añadió.





Dos fuerzas políticas opositoras tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Social (PDC) ambos son criticados porque no alertaron sobre el contenido global del Código.





“Reconocemos que en varias sesiones en las que estábamos en la Cámara de Diputados no hubo la contundencia y la solidez de parte de la oposición para hacer escuchar su voz”, admitió la diputada Lourdes Millares.





Así como el MAS en la Cámara de Diputados aceleró en la aprobación de la norma, incluso sesiones en las que validaba decenas de artículos, este ritmo no fue acompañado por la oposición, quienes en muchos casos dejaron sus curules vacíos.





Millares también reconoció este hecho: “No queremos lavarnos las manos, asumimos la autocrítica que debió haber más contundencia, solvencia y mayor profundidad en el análisis (…). Esa es una debilidad que hay que corregirla y lo decimos de la manera más sincera”, sostuvo.





La diputada comprometió una mejor labor en la Asamblea Legislativa en el nuevo periodo 2018-2019, pese a la minoría que representan frente a los dos tercios del MAS, que controla ambas cámaras legislativas.





Excepto algunos legisladores de oposición, no más de 10 de UD, el resto no apareció en la fase de vigilancia; mucho menos los diputados y senadores del PDC.





La oposición no reaccionó sino hasta que el sector salud llegó a los 47 días, cuando otros sectores como choferes, evangélicos, la COB y otros se movilizaron.



Líderes cívicos definen hoy el curso de la protesta



Después de los contundentes paros cívicos departamentales desarrollados en Santa Cruz y Cochabamba, además de otras regiones que llevaron adelante la medida como Potosí y Tarija, los representantes cívicos de todo el país se reunirán hoy en la capital cochabambina para definir si ratifican o no el 21 de febrero como fecha para el paro nacional contra el fallo del Tribunal Constitucional y la reelección del presidente Evo Morales y por la abrogación del Código del Sistema Penal.





El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, confió en la participación nacional de todos los representantes, según un reporte de radio Fides.





“Vamos a analizar cómo se ha venido presentando la situación porque el escenario a cambiado totalmente en estos último 15 días, analizaremos y seguramente van a salir algunas de las medida que van a ser propuesta por los distintos movimientos cívicos”, sostuvo.





El dirigente explicó que está pendiente la realización de un paro cívico a nivel nacional, lo que se coordinará en el encuentro. Las determinaciones que emanen mañana luego serán socializadas en sus regiones para su aplicación. Se espera la participación de los comités cívicos de los nueve departamentos y de algunas ciudades.





En Santa Cruz ya se abrieron ayer los libros notariados para recolectar firmas que apoyarán la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el fallo del Tribunal Constitucional y la legalidad de la reelección del presidente Morales en los comicios de 2019.