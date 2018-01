Beni para hoy y se anuncian más protestas escalonadas



17/01/2018 - 07:15:58

Los Tiempos.- Mientras el ministro de Justicia, Héctor Arce, reconoció ayer que la Asamblea Legislativa no dio la suficiente socialización al Código del Sistema Penal para que sea conocido antes de su aprobación, continúan las movilizaciones en varios departamentos del país y para hoy se espera el paro cívico en Beni.



A esto se suma el anuncio de bloqueos de la Cámara del Transporte Pensado en las rutas interdepartamentales.



Ayer se registró una significativa marcha desde El Alto hacia la ciudad de La Paz integrada por la Universidad Pública de El Alto, gremiales y la Central Obrera Boliviana (COB).



El ministro Arce señaló que la falta de socialización de la Asamblea Legislativa Plurinacional () podrá ser corregida con el trabajo de un año para difundir los beneficios que trae esa norma para la administración de justicia penal.



“Lo primero que tenemos que hacer, y ahí sí hay que reconocer, hay que hacer una autocrítica, una crítica a la ALP, no ha habido la suficiente socialización, como lo han establecido diferentes sectores sociales”, dijo.



La autocrítica de Héctor Arce se suma a las voces de aplazo que dieron los líderes del Conalcam a la Asamblea, quienes lamentaron que los asambleístas del MAS no hayan bajado a los sindicatos a explicar y extender el proceso de socialización.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo que el “diálogo nacional con la sociedad” sobre el Código del Sistema Penal concluirá con la redacción y aprobación de una ley modificatoria de la norma.



“La idea es recoger esas inquietudes y evitar que cuando de aquí a un año se haga una nueva propuesta modificatoria al código ya no queden esos vacíos o agujeros negros y en lo posible pueda hacerse una mejor socialización”, declaró Gonzales.



En tanto, los bloqueos en Chuquisaca, Oruro y Potosí continúan, esperando que el partido de Gobierno determine la abrogación del Código del Sistema Penal para trabajar uno nuevo de cerca con los distintos sectores de la sociedad que se ven vulnerados por uno o más artículos de la normativa penal.



El ministro de la Presidencia, René Martínez, reiteró que se trata de una movilización política porque ya no habría motivos para continuar con la medida.







CARAVANA DE CAMIONES EN POTOSÍ CONTRA EL CÓDIGO



Con un fuerte coro de bocinazos y gritos contra el Gobierno y el Presidente, los transportistas del sector pesado de Potosí sacaron sus camiones a la calle para realizar una caravana de protesta contra el Código del Sistema Penal.



La movilización se realizó desde la zona baja de la Villa Imperial hasta la plaza 10 de Noviembre. Los transportistas exigen la abrogación de la cuestionada norma por ser “draconiana”, según su dirigente Nelson Valle.



Señaló que se continuarán con las movilizaciones y advirtió que, si las autoridades no atienden su demanda, se retomarán los bloqueos.



El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, manifestó que el estado de emergencia se mantiene y que más medidas se decidirán en el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).







COMITÉS CÍVICOS SE REÚNEN HOY EN COCHABAMBA



Tras los contundentes paros cívicos departamentales desarrollados en Santa Cruz y Cochabamba, además de otras regiones que llevaron adelante la medida como Potosí y Tarija, los representantes cívicos de todo el país se reunirán hoy en la capital cochabambina para definir si ratifican o no el 21 de febrero como fecha para el paro nacional contra el fallo del Tribunal



Constitucional y la repostulación del presidente Evo Morales, además de la abrogación del Código del Sistema penal.



El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar, confió en la participación nacional de todos los representantes.



“Vamos a analizar cómo se ha venido presentando la situación porque el escenario ha cambiado totalmente en estos último 15 días, analizaremos y seguramente van a salir algunas de las medidas”, sostuvo.







EL GOBIERNO PIDE A MÉDICOS RESTITUCIÓN DE SERVICIOS



EL DEBER



El Ministerio de Salud pidió ayer a los médicos del país cumplir el acuerdo firmado con el Gobierno y restituir el servicio a la población, puesto que sólo el 37% de los hospitales de tercer nivel y el 50% de segundo nivel retornaron a la normalidad, según un comunicado oficial.



“Reiteramos nuestro pedido respetuoso al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, actúe en función a la vida y abra los hospitales según lo acordado y se atienda a los pacientes”, señala esa nota.



El 5 de enero, el Gobierno y dirigentes de los médicos firmaron un acuerdo que puso fin a un paro indefinido que duró más de 47 días en contra el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal.



El Ministerio de Salud asegura que las autoridades nacionales sostienen reuniones sectoriales con los sindicatos de médicos para definir alternativas al descuento salarial por días no trabajados.