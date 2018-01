Exportaciones de azúcar y alcohol: Dos productos liberados se desplomaron en el mercado



El Diario.- Se trata del azúcar y alcohol. El endulzante registró una caída en valor y volumen de 92% y 95%, respectivamente, cotejado al mes noviembre de 2016, siendo el sector con mayor descenso en el período de 2017 en el conjunto de las exportaciones de productos no tradicionales (ENT) dijo el documento divulgado por la entidad cruceña.



ALCOHOL



“Al mes de noviembre del 2017, las exportaciones de alcohol bajaron 33% en valor y 35% en volumen, respecto al mismo mes de 2016, indicó el informe.



A mediados del año pasado, el ingenio Guabirá aguardaba la autorización del Gobierno para exportar 10 millones de litros de alcohol al mercado europeo. El ingenio de San Buenaventura acaba de anunciar que exportará un millón de litros de alcohol a los mercados de Perú e Italia.



OTROS BIENES



A noviembre pasado, el valor de las Exportaciones No Tradicionales (ENT sin gas ni minerales) alcanzó a $us 1.310 millones, 24% menos en relación al mismo lapso del 2016, así también, el volumen exportado disminuyó en 25%; con este comportamiento, las ENT registraron su nivel más bajo desde el 2014, cuando registró su pico más alto, expone un estudio último del IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior).



EXPORTACIONES



En el período analizado, las exportaciones totales bolivianas sumaron más de $us 7.167 millones, registrando un incremento del 10% en términos de valor y una caída del 8% en volumen, en comparación al mismo período del 2016.



Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron 82% del valor total exportado. Las Exportaciones No Tradicionales (ENT) registraron caídas en casi todos los sectores.



GAS Y MINERÍA



Las denominadas, Exportaciones Tradicionales (gas natural y minería principalmente) al mes de noviembre último alcanzaron $us 5.857 millones, siendo mayor el 22%, respecto a igual período del 2016. Por su parte, el volumen exportado disminuyó un 6%.



GAS NATURAL



Las exportaciones del sector hidrocarburos incrementaron 21% en valor comparado al mes de noviembre del 2016, sin embargo, el volumen tuvo una baja de l7%.



MINERALES



El valor de las exportaciones de minerales creció 23%, por su parte el volumen mantuvo los niveles exportados en el mismo período de 2016.



CAFÉ



Entre enero y noviembre de 2017, el valor de las exportaciones de café aumentaron 40%, asimismo, el volumen creció el 20%, en relación a igual lapso del 2016.



MADERAS



Durante los once meses de 2017, las ventas externas de madera crecieron 3% en valor y 18% en volumen.



SOYA Y DERIVADOS



Las exportaciones de soya y sus derivados disminuyeron 36% en valor y en volumen 34%, respecto al mes de noviembre de la gestión 2016.



DESEMPEÑO DE OTROS PRODUCTOS



Las exportaciones de quinua cayeron 7% en valor, mientras que en volumen aumentaron 12%.



CASTAÑA



Las exportaciones de almendra hasta el mes de noviembre del 2017, bajaron en 4% en términos de valor y disminuyeron 45% en términos de volumen.



GIRASOL



Las ventas externas de este grupo de productos, experimentaron una reducción del 11% y 6% en valor y volumen respectivamente.



JOYERÍA



El valor de las exportaciones de este sector disminuyó 17% en comparación al período enero-noviembre del 2016, y el volumen cayó 12%.



CUEROS



El valor de las exportaciones registró baja de 9%; por su parte el volumen experimentó un incremento de 5%.



LECHE



El valor de las ventas externas de este producto sufrió una caída de 29%, y en volumen 56%, en el período enero-noviembre del 2017 respecto al mismo período de la gestión antecesora.



CONFECCIONES TEXTILES



El valor exportado de confecciones textiles se redujo en un 26%; asimismo su volumen tuvo una disminución del 20%.



