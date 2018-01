Rafael Quispe con orden de aprehensión y embargo de sus bienes por no asistir a juicio

16/01/2018 - 21:45:45

La Paz, (ABI).- El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, denunció el martes que el juez del Tribunal Primero Anticorrupción y Violencia contra las Mujeres, Iván Perales, lo declaró en rebeldía y ordenó su aprehensión porque no se presentó al inicio del juicio impetrado en su contra.



"El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz acaba de declararme rebelde contumaz ante la ley y ha pedido el embargo y anotación de todos mis bienes, arraigo y la dictó la orden de aprehensión por un proceso que me sigue Felipa Huanca por acoso político y violencia contra la mujer", informó a los periodistas.



Dijo que el juez lo declaró rebelde porque no se presentó para responder por el proceso que le inició la excandidata del Movimiento Al Socialismo a la Gobernación de La Paz, Felipa Huanca, Huanca en marzo de 2014.



Dijo que no asistió porque se encuentra en huelga de hambre en la Asamblea Legislativa junto a otros diputados en contra del Código del Sistema Penal.



El legislador dijo que la denuncia de Huanca es una represalia porque la denunció por corrupción en el caso del Fondo Indígena.