Azucarera San Buenaventura comenzará en julio primera zafra y duplicará su producción



16/01/2018 - 21:17:18

La Paz, (ABI).- El gerente general de la Empresa Azucarera de San Buenaventura (Easba), Ramiro Lizondo, informó el martes que en julio de este año ese ingenio comenzará su primera zafra oficial, tomando en cuenta que las dos anteriores eran de prueba, y dijo que se duplicará la producción de azúcar, alcohol y energía eléctrica.



Anunció que este año se incrementará de 163.000 a 300.000 quintales de azúcar, de 1 millón a 3 millones litros de alcohol y se duplicará la inyección de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de 780 megavatios a 1.400 megavatios.



"En julio arrancando la primera zafra oficial, nos estamos preparando esta va ser nuestra primera zafra oficial vamos a procesar 200.000 toneladas de caña nuestra expectativa 300.000 quintales de azúcar casi el doble que el año anterior, va depender de nuestra eficiencia industrial, estamos muy contentos en alcohol vamos a producir 3 millones de litros", explicó a la Red Patria Nueva.



Recordó que en los dos últimos años esa empresa generó más de 58 millones de bolivianos en ventas de azúcar, alcohol y energía.



Lizondo lamentó que la oposición se oponga al desarrollo del norte de La Paz, donde está emplazada la planta, con comentarios de que no tiene caña para procesar y no genera recursos económicos.



"San Buenaventura es el objeto de los malos deseos que se oponen al desarrollo no solo del norte de La Paz, sino también del país (...), gracias a al ingenio tenemos la construcción de líneas de electricidad a varias comunidades, se están construyendo caminos, puentes, y entonces todo eso les molesta y les afecta porque ellos nunca pudieron hacer eso", cuestionó.