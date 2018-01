Walter Nosiglia abandona el Dakar 2018



16/01/2018 - 21:14:56

La Paz, (ABI).- El piloto boliviano Wálter Nosiglia abandonó el martes el internacional Rally Dakar 2018 por complicaciones en los pulmones, malestar que le impidió completar la décima etapa de la prueba más exigente y dura del mundo.



El piloto de cuadriciclos tomó esa decisión después de una consulta con los médicos tras correr al menos dos etapas anteriores con fiebre.



"La fiebre y las complicaciones por los pulmones, que estaban un poco afectados y hoy día después de la primera parte de la especial me sentí muy mal y ya no merecía seguir haciendo mas sacrificios y bueno hemos entrado a la posta médica y hemos tomado la decisión con los médicos que lo mejor era bajarse", dijo el denominado "Lobo del Desierto".



Nosiglia había logrado ingresar en el top ten de la clasificación general en la octava etapa corrida entre Uyuni y Tupiza y tenía perspectivas de seguir avanzando entre los mejores de su categoría.



Nosiglia reveló que se sintió "muy mal" en la primera parte de la etapa que se corrió entre Salta y Belén y dijo que estaba haciendo un esfuerzo "sin ningún fruto" porque no podía correr totalmente concentrado.



Con el abandono de Wálter Nosiglia, el equipo boliviano en el Dakar 2018 se redujo a 6 participantes cuando faltan todavía cuatro etapas para su conclusión.



Quedan en carrera Daniel Nosiglia en motos; Leonardo Martínez y Hernán Paredes en cuadriciclos; Marco Bulacia, Luciano Pérez y Rilver Vásquez en autos.