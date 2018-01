Arce asegura que movilizaciones tienen fines mezquinos y políticos que no se justifican

16/01/2018 - 21:02:12

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, aseguró el martes que las movilizaciones convocadas por algunos sectores de oposición tienen fines mezquinos y políticos que no se justifican tomando en cuenta el anuncio del presidente Evo Morales de socializar un año el contenido del nuevo Código del Sistema Penal.



"Después del anuncio del presidente "ninguna movilización, ninguna medida de presión se justifica a no ser que esta se base en otros fines, fines mezquinos, oscuros, sectarios y con fines políticos. Yo creo que como nunca antes hay una gran voluntad del Presidente, de nuestro gobierno de mejorar el Código de Sistema Penal", remarcó en conferencia de prensa.



Arce explicó que la voluntad del Gobierno Nacional es socializar, trabajar con todos los sectores de la población que sientan que existe algún artículo que les afecte, para corregir, enmendar y en su caso modificar la norma.



En esa tarea, dijo que algunos ministerios se sumarán a esa labor del legislativo, hasta llegar al gran encuentro nacional sobre el Código del Sistema Penal.



"La apertura es escuchar a los sectores, primero hacerles conocer a detalle que es lo que contiene el Código y si existieran situaciones que se puedan mejorar por supuesto manteniendo el carácter sistemático, manteniendo el carácter uniforme del Código se pueden hacer modificaciones o complementaciones en el plazo de un año", subrayó.



A su juicio, lo primero que deben hacer los sectores que se oponen a la nueva norma, es "conocerla y leerla en su integridad", antes de emitir criterios falaces y con apreciaciones que no corresponden a la verdad.



Reconoció que hay que ser autocríticos junto a la Asamblea Legislativa Plurinacional porque la norma no fue debidamente socializada, sin embargo, reiteró que con el anuncio del Primer Mandatario esa situación será salvada y corregida durante un año de socialización.



El presidente Evo Morales estableció ayer, lunes, un plazo de un año para socializar y debatir el nuevo Código del Sistema Penal y no descartó la modificación de los artículos que afecten a algún sector de la población.