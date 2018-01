ISIS planeaba derribar la Estatua de la Libertad con bombas colocadas en ollas a presión



16/01/2018 - 17:40:17

Infobae.- El grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) planeó atacar la Estatua de la Libertad en Nueva York con bombas colocadas en ollas a presión. Munther Omar Saleh, de 21 años, y Fareed Mumuni, de 22, ambos de Nueva York, se han declarado culpables de conspirar para apoyar al ISIS y planear un atentado en la ciudad en febrero de 2017 y han salido a la luz nuevos detalles de su plan.



Los documentos judiciales publicados antes de la sentencia de Saleh y Mumuni el mes próximo muestran que recibieron instrucciones sobre cómo construir una bomba a presión de un combatiente inglés del ISIS, y que los objetivos incluían la Estatua de la Libertad y Times Square.



"Yo estaba considerando que la estatua tiene un punto muy débil en la parte baja de su espalda y su inclinación hacia adelante, si puedo conseguir unas pocas bombas de presión para golpear el punto débil, creo que caerá boca abajo", escribió Saleh en sus notas, según los documentos.



Y también escribió: "O podemos golpear Times Square, que sería más fácil. Pero si puedo obtener más akhs [hermanos], podemos realizar ataques simultáneos en toda la ciudad de Nueva York".



Ambos sospechosos fueron arrestados en 2015 y sus planes fueron finalmente frustrados. El día del arresto, ambos corrieron hacia un vehículo no identificado del FBI con cuchillos. Saleh enfrenta hasta 56 años de prisión en la sentencia que comienza el 8 de febrero.



Una figura clave en la trama fue el yihadista australiano Neil Prakash, uno de los militantes más peligrosos del país, que permanece bajo custodia turca. Prakash participó en la verificación de un agente encubierto del FBI como miembro del grupo extremista.



Agentes del FBI contactaron a Saleh en mayo de 2015 antes de su arresto, mencionando a Prakash, conocido por su nombre de guerra Abu Khalid al Kambodi, o abukambozz, como era apodado por sus compañeros yihadistas.



"Un akh [hermano] que nunca conocí antes me envió un mensaje diciéndome que abukambozz le habló de mí", escribió Saleh al ahora recluido reclutador británico del ISIS, Junaid Hussain. "…Tengo que confirmar con abukambozz antes de poder seguir trabajando".



"Nuestro akh Abu Khalid al kambodi me dijo que no me envió a nadie", le dijo Saleh a Hussain.



Saleh luego le dijo al agente encubierto: "Ok, akhi, el problema es que abukambozz te negó el contacto". Y agregó: "Akhi, lo siento mucho pero los funcionarios de dawlah (ISIS) me ordenaron no hablar con nadie hasta que aparezca un akh de autoridad para responder por ellos".



ISIS, al igual que Al Qaeda, ha convertido a Nueva York en el blanco principal de sus lobos solitarios. En noviembre, un ciudadano uzbeko que se mudó a los Estados Unidos en 2010 condujo una camioneta alquilada contra civiles en Manhattan, matando a ocho personas: cinco argentinos y tres estadounidenses.



La campaña de propaganda de ISIS se ha enfocado en amenazar con nuevos ataques en Nueva York y otras ciudades occidentales a medida que continúa perdiendo territorio en Medio Oriente.