Antonio Ledezma: Óscar Pérez fue ejecutado por órdenes de Maduro



16/01/2018 - 17:18:57

Infobae.- "Óscar Pérez fue ejecutado por órdenes de Maduro. En el mundo resuenan "castañuelas" anunciando que un genocida arremete contra el pueblo venezolano", denunció Antonio Ledezma.



El opositor, que se encuentra en el exilio, aseguró que el "asesinato de Pérez" se sumará "al expediente que circula en el Tribunal de la Haya esperando sentencia contra los que aplican pena de muerte".



Según detalla El Nacional, Ledezma pidió a la ciudadanía no declinar en sus ideales como parte de un homenaje a Pérez y rechazó que algunas personas ignoren lo ocurrido: "Pido al pueblo que en homenaje a estos mártires no decline en su lucha y, por último, pena ajena por los que ante semejante crimen se han hecho "los pendejos"".



El policía que se rebeló contra el régimen de Maduro estuvo horas acorralado con sus hombres en una casa en la carretera a El Junquito, 25 km al noroeste de Caracas hasta que fue ejecutado por las fuerzas chavistas. En una docena de videos que difundió en Instagram durante el operativo, había acusado a las autoridades de que querían matarlos pese a que tenían la intención de entregarse.



Piloto, ex agente de la policía científica y actor aficionado de 36 años, Pérez sobrevoló Caracas el 27 de junio en un helicóptero policial con algunos de sus hombres. Lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra el Ministerio de Interior.



El ataque, que no tuvo víctimas, ocurrió en medio de una ola de protestas contra Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.



El policía, quien durante sus siete meses en fuga publicó varios videos en los que decía enfrentar a la "narcodictadura" y "tiranía" en Venezuela, se convirtió en el hombre más buscado acusado de terrorismo.



Pese a estar bajo persecución de las fuerzas de seguridad, se presentó sorpresivamente, dos semanas después de la acción del helicóptero, en una vigilia de la oposición por la muerte de manifestantes en las violentas protestas de 2017, difundió varios videos e incluso asaltó un almacén militar.