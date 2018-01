La ruina de Johnny Depp que no cesa

16/01/2018 - 17:02:30

El País.es.- Nada de año nuevo, vida nueva. Johnny Depp comenzó el año como el resto de los mortales, en plena cuesta de enero y acosado por las deudas del pasado. Entre ellas, la denuncia que presentó contra sus asesores financieros y que ellos contestaron con un detallado informe sobre el tren de vida de Depp, un despilfarro que cifraron en dos millones de dólares mensuales. Ahora Joel y Robert Mandel, del The Management Group (TMG) y durante años los gestores económicos de Depp, aseguran que el actor de 54 años ha sido capaz de mantener este estilo de vida gracias a los continuos préstamos solicitados que finalmente le han llevado a la bancarrota.



Depp acusó a sus ahora ex administradores de malas prácticas profesionales, denunciándolos el pasado enero por 25 millones de dólares (unos 20,5 millones de euros) como los causantes de sus problemas económicos. En la misma demanda Depp acusó a TMG de actuar con negligencia y de manera fraudulenta, pagando sus impuestos con retraso o prestando dinero a terceros sin su consentimiento. Estas y otras prácticas fueron las que motivaron su despido en 2016, tras 17 años al frente de las finanzas del que fue el actor mejor pagado de Hollywood. Según el protagonista de Piratas del Caribe sus administradores le han costado más de 5 millones de dólares en penalizaciones fiscales, otros 10 millones de dólares en préstamos a terceros y unos 28 millones de dólares en extras que TMG se pagó sin consentimiento del actor, un pellizco en su maltrecha economía.



Los hermanos Mandel han contraatacado y en el proceso, que tiene lugar en Los Angeles, solicitan que el actor presente un informe detallado de todos los préstamos que ha solicitado en los últimos años. Lo que quieren demostrar es que el actor lleva un tren de vida muy por encima de sus posibilidades, a pesar de que en los últimos 13 años habría ganado más de 650 millones de dólares (por encima de los 530 millones de euros). Según TMG Depp decidió hace años “vivir endeudado” con tal de mantener su estrambótico estilo de vida. Entre sus excesos están sus múltiples hogares, incluidas esas casas en Los Angeles que la compañía le forzó a vender en noviembre para poder pagar un préstamo de cinco millones de dólares que le habían hecho. Además está el yate, valorado en 18 millones de dólares, o el avión privado que usa, un Gulfstream que le cuesta al mes 200.000 dólares. Eso junto con un parque móvil de al menos 45 coches de lujo factura regada con unos 30.000 dólares mensuales de los mejores vinos.



Los gastos de Depp también incluyen unos 300.000 dólares al mes para pagar a sus 40 empleados a tiempo completo y otros 150.000 para pagar el servicio de seguridad que protege a él y a sus dos hijos, Lily-Rose Melody Depp y John Jack Christopher Depp III. Además de los 4 millones de dólares que prestó a un amigo para mantener su sello de música independiente Unison.



Depp insiste en que le engañaron en sus finanzas. Sus ex administradores aseguran que “él y solo él es el responsable del tumulto financiero en el que se encuentra” como indican los papeles presentados en corte.