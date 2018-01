La reacción de las estrellas al enterarse del abuso a Eliza Dushku a sus 12 años



16/01/2018 - 16:36:39

Infobae.- Arnold Schwarzenegger apoyó a Eliza Dushku, y dijo que está orgulloso de la actriz por hablar sobre el abuso sexual que sufrió por parte Joel Kramer, un coordinador de dobles de Hollywood, durante el rodaje de la película Mentiras verdaderas en 1994. Ella tenía 12 y él, 36.



Dushku relató en una publicación de Facebook el sábado que Kramer, que trabajó recientemente en Westworld y Blade Runner 2049, la invitó a su habitación de hotel en Miami durante la producción de la película y la agredió sexualmente.



Después de lo sucedido, Kramer la presionó para que no contara nada a nadie.



El experto, sin embargo, negó estas acusaciones y afirmó que solamente le dio una vez un beso en la mejilla para desearle buenas noches, porque "la trataba como a una más".



Tras conocerse la noticia, varias personas han salido en apoyo de la actriz, incluyendo el director de la película, James Cameron: "Si lo hubiera sabido, no habría habido piedad".



Arnold Schwarzenegger, quien interpretaba al padre de Dushku en el filme respondió a un tuit de su coprotagonista, Tom Arnold, quien dijo que él, Arnold, James Cameron y Jamie Lee Curtis "habrían hecho algo" si hubieran sabido lo que estaba sucediendo.



Jamie Lee Curtis, quien interpretó a la madre del personaje de Dushku en la popular película, expresó su tristeza por el estremecedor relato de Eliza Dushku. No obstante, reconoció que tenía conocimiento sobre los hechos por parte de la propia actriz.



En una columna publicada en el Huffington Post, Curtis dio a conocer que Dushku compartió su historia hace unos años, y expresó: "Me sorprendió y entristeció entonces, y todavía lo estoy hoy".



"La historia de Eliza ahora nos ha despertado de nuestro sueño de negación a una realidad nueva y horrible. El abuso de los niños" , sentenció Curtis.