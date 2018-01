Legislativo convoca a la Fejuve de Cochabamba para despejar dudas sobre el Código Penal



16/01/2018 - 16:02:33

La Paz, (ABI).- El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi, informó el martes que como presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve) convocó a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Cochabamba para sostener una reunión y despejar las dudas que tienen respecto al nuevo Código del Sistema Penal.



"Hemos convocado a la Fejuve de Cochabamba para mañana (miércoles) a una reunión acá en la ciudad de La Paz para poder despejar cualquier duda que tengan respecto al Código del Sistema Penal", explicó a los periodistas.



Chambi informó que se decidió convocar a esa reunión tomando en cuenta que algunos dirigentes vecinales cumplieron un paro en contra del nuevo Código Penal en la ciudad de Cochabamba.



El senador del MAS invocó a la reflexión a los dirigentes de las juntas vecinales de Cochabamba y les pidió que no se presten a convocatorias políticas de la oposición que, a su juicio, no tiene "moral ni autoridad" para rechazar el Código porque sus legisladores no observaron esa norma cuando se debatía en la Asamblea Legislativa.