Comité Electoral espera notificación de veedores y elecciones siguen sin fecha



16/01/2018 - 08:39:41

Los Tiempos.- Pese a que se dio a conocer la ratificación de todos los miembros de los comités Electoral y de Apelación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), la notificación no se hizo de manera oficial y, por ende, no se tiene definida la fecha para las elecciones.



El presidente del Comité Electoral, Limbert Cardozo, señaló ayer que todo el proceso que se realizó fue “un show para dilatar el tiempo”.



Cardozo señaló que el procedimiento “lo hicieron al revés”, siendo que primero llamaron a un Congreso para ser ratificados y luego recién revisaron los criterios de independencia.



Otra de las incógnitas que surge es sobre cómo procederán. A decir de Cardozo, sólo deberían fijar una fecha para las elecciones; siendo contrario a las declaraciones que dio el titular federativo, Carlos Ribera, quien indicó que todo volvió “a foja cero”.



“Entiendo que no debería de haber ninguna convocatoria porque todo ha sido por la no habilitación del señor Guido Loayza; además, FIFA dice en todas sus cartas que él está habilitado, entonces no tendría por qué haber convocatoria, sino directamente poner una fecha para un congreso electivo; pero como no nos han notificado, nada”, aseguró.



Por su parte, el vicepresidente de la FBF, Freddy Cortez, dijo que luego de culminar la reunión del Comité Ejecutivo con los veedores de FIFA y Conmebol, se aclaró que no existe más vínculo entre el Ejecutivo y los comités.



“De ahí en adelante los veedores iban a hablar con los del comité. No está en nuestras manos”, sostuvo.