El Tigre presentó a su dupla de ataque: Novoa e Ibargüen



16/01/2018 - 08:36:13

Página Siete.- El delantero colombiano Edis Ibargüen se integró ayer por la mañana a los entrenamientos de The Strongest y por la tarde fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club, junto con el venezolano Cristian Novoa, quien ya se entrena con el equipo desde la semana pasada.





En la rueda de prensa, efectuada en la sede que tiene el decano del fútbol profesional en la calle Colón, el titular de la entidad aurinegra, César Salinas, dio la bienvenida a ambos jugadores y les dio las gracias por sumarse al trabajo y a los objetivos que tiene la institución de Achumani.





Luego de las palabras vertidas por el máximo dirigente del Tigre, se procedió a la firma de los contratos por parte de ambos delanteros.





El titular se mostró optimista con estas dos incorporaciones, de quienes espera sean solución a la falta de gol que tuvo el equipo la temporada pasada.





Con ese objetivo los atigrados cambiaron prácticamente toda la delantera. Se fueron Matías Alonso, Rodrigo Ramallo, Óscar Díaz y Dimar Ortega.





Para suplir esas bajas llegaron Rodrigo Vargas Castillo, el venezolano Novoa e Ibargüen, quienes se suman a Rodrigo Vargas Touchard y Pablo Escobar, quienes son los únicos atacantes que continúan en el plantel.





Ibargüen no pensó dos veces





El colombiano Ibargüen agradeció a la dirigencia por haber hecho todo lo posible para que pueda militar en The Strongest e indicó que en cuanto se comunicaron con él no dudó en fichar para el decano.





“Desde que me llamaron no dudé en venir y vestirme de Tigre”, añadió el atacante, quien procede de Patriotas Boyacá, club con el que jugó Copa Sudamericana el año pasado.





Luego de haber participado en su primera práctica, dijo que el plantel de jugadores es como una familia y que todos van a dar el máximo esfuerzo para alcanzar el campeonato.





“Es un orgullo vestir esta camiseta, de uno de los clubes más grandes de Bolivia y que en el contexto internacional siempre busca ser protagonista”, acotó.





Un club grande





Novoa, por su parte, indicó que desde su llegada al Tigre, se dio cuenta de la grandeza del club, “por lo que solamente resta trabajar para darle satisfacciones al club”.