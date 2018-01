Gaúcho: Anoté 14 goles en 24 partidos el año pasado



16/01/2018 - 08:34:50

Opinión.- Con una sonrisa en el rostro y sorprendido por ver varias cámaras y flashes en el aeropuerto, el brasileño Lucas de Zousa Gonçalves, de 26 años (más conocido como Lucas Gaúcho) es el nuevo refuerzo del club Wilstermann.



El atacante es un hombre de buena estatura (1.84 metros) y aseguró que en 24 partidos en el Ihud Bnei Sakhnin de Israel convirtió 14 goles. Cinco de ellos fueron de cabeza.



“Estoy muy contento por llegar a Wilstermann. Hablé con Álex Da Silva, con quien he jugado en el Sao Paulo. Es un gran reto en mi carrera y busco hacer una gran temporada”, declaró el futbolista al llegar a Cochabamba.



Gonçalves jugó en los clubes brasileños como el Sao Paulo B (2010-2011), Sao Bernardo (2011) y Portuguesa (2012), además, del cuadro español Espanyol B (2012). Luego retornó a su país para fichar en el Luverdense (2013), volvió a emigrar al BEC Tero Sasana (Tailandia en 2014), Hai Phong FC (Vietnam en 2014), Al Shabab (Arabia Saudita en 2015), Zalgiris (Lituania en 2016), Thespaku Gunma (Japón en 2017) y Al-Shabab (Omán en 2017).



Se mostró sencillo y accesible a los aficionados que solicitaron sacarse una foto con el atacante cuando salía del aeropuerto valluno.



Gaúcho dijo sentirse bien físicamente y está “en buenas condiciones para ser un aporte en el plantel”.



“Estaba jugando hace una semana y no tengo problemas físicos. Vengo preparado para buscar un puesto en el club”.



El brasileño explicó que conoce al defensor Álex Da Silva con quien tuvo contacto para conocer detalles del Rojo donde militará por una temporada.



“Álex es un gran amigo. Me habló muy bien del club, de la ciudad, de su gente y su hinchada. Claro, el compromiso es mayor. Ambos jugamos juntos en el Sao Paulo y estamos seguros que podemos hacerlo igual en Wilster”.



El futbolista también explicó que hizo un seguimiento a Wilster en la Copa Libertadores 2017, cuando clasificó a los cuartos de final.



“Dejaron eliminados a grandes equipos como el Palmeiras y al Atlético Mineiro. Es un equipo que juega como me gusta y los futbolistas trabajan muy bien. Sin duda, haremos un gran grupo que buscará mejorar lo que se hizo el año pasado”.