Un peruano golpea y mata a un taxista en La Paz



16/01/2018 - 08:27:27

El Deber.- Un taxista de 64 años murió el fin de semana tras haber recibido una brutal golpiza de un joven de nacionalidad peruana, en estado de ebriedad.



El hecho ocurrió el sábado en la calle Francisco de Miranda, de la zona Miraflores. Según el reporte policial, el joven de 24 años, en estado de ebriedad, se subió al taxi y se dio cuenta de que no tenía su celular, por lo cual se generó una gresca con el chofer.



Personal de la cárcel de Miraflores, alertado de la situación, capturó al peruano Wilber Montegoso Grájeda cuando propinaba una salvaje golpiza al taxista. El chofer de nombre Pascual C. C. fue llevado al Hospital de Clínicas, donde un examen forense le dio 10 días de impedimento, pero luego de una tomografía se detectó un hematoma subdural en el cerebro que comprometía su vida. El taxista empeoró su situación de salud y alrededor de las 19:00 del domingo falleció.