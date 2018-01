Santa Cruz: Buscan canalizar aguas de quebradas hacia el Piraí



16/01/2018 - 08:26:24

El Día.- Autoridades departamentales buscan realizar una reingeniería para canalizar el agua de tres quebradas hacia el Piraí para evitar que Porongo siga sufriendo por las inundaciones provocadas por el rebalse de la quebrada de Chaúpa, como sucedió con las últimas lluvias de este mes de enero.



Ven problemas de desmonte. Juan Carlos Ibáñez, director de Gestión de Riesgo de la Gobernación, informa de que el Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED), indicó que los desmontes que se han realizado han ocasionado el desvío de las aguas de tres arroyos. Dichas aguas se concentran en el arroyo Chaúpa y ya no en el río Piraí, como antes, lo que hace que las aguas del Chaúpa rebalsen e inunden las mismas zonas.



En tal sentido, dijo que se requiere hacer un trabajo de reingeniería profundo en la zona, para canalizar las aguas a su cauce normal, es decir, al río Piraí. "El problema del arroyo Chaúpa es que tres corrientes en las cabeceras, en las partes que vienen desde el Amboró, por trabajo de desmonte y chaqueos han sido desviadas, lo que ha causado que todo se concentre en el Chaúpa, que pasa por la población por lo tanto el trabajo que se quiere hacer en coordinación con el municipio, la Gobernación y el Searpi, es hacer un trabajo de reingeniería para poder canalizar las aguas a su cauce normal", explicó Ibáñez.



Son cuarenta familias las afectadas. Por otro lado, indicó que son cuarenta las familias afectadas; sin embargo, dijo que la situación es estable, toda vez que las aguas han bajado, pero que el riesgo persiste mientras no se haga un trabajo profundo. "El municipio de Porongo debe solicitar la ayuda a la Gobernación lo más pronto posible", aseveró.



Sedcam realiza trabajos. Johnny Soria, director del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), manifestó que personal técnico está trabajando en la parte de hidrología para ver si es necesario el retiro de la alcantarilla de esta quebrada y poner un puente de al menos 12 metros. "Ya hemos empezado a trabajar con hidrología, estamos haciendo la topografía, 500 metros agua hacia arriba y 500 metros hacia abajo, para poder saber cuáles son las cuencas que aportan a esta quebrada", dijo Soria, a tiempo de agregar que el riesgo continúa dependiendo de la intensidad de la lluvia. Este fin de semana la precipitación fue de 120 milímetros que fue una gran cantidad de agua. "Esperemos que la intensidad de las lluvias paren para que no sigamos teniendo este tipo de problemas", apuntó.



Entre tanto los vecinos afectados en Porongo piden a las autoridades se den soluciones inmediatas.



Yapacaní sigue afectado. Otro de los municipios afectados es Yapacaní, donde se registra una pérdida económica de más de Bs 25 millones, según el responsable de Desarrollo Productivo, Alejandro Vásquez.



"Han habido afectaciones grandes en la producción agrícola, sobre todo en yuca, maíz, plátano, soya, arroz, además del ganado. Son 3.143 hectáreas afectadas en Yapacaní", explicó.