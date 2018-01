Ave María sube las pensiones y Educación suspende inscripción



16/01/2018 - 08:25:13

Página Siete.- Pese a que el Ministerio de Educación advirtió al colegio Ave María de que será sancionado por incrementar las pensiones en 100%, las autoridades del establecimiento, ubicado en la zona de Villa Fátima, indicaron que igual subirían las mensualidades y que acatarán las sanciones. Ante esa situación, la Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz decidió suspender las inscripciones en dicho establecimiento privado.





“¿Cómo nos van a aumentar las pensiones en 100%? Hasta el año pasado pagábamos 338 bolivianos por las mensualidades, pero además dábamos un aporte ‘voluntario’, que no es voluntario porque nos obligaron a dar ese monto de dinero. En total pagábamos 418 bolivianos, pero ahora debemos pagar 750 bolivianos, es un absurdo”, afirmó ayer el representante de los padres de familia del establecimiento, Reynaldo Ortuño.





Una madre de familia contó que en el establecimiento educativo le dijeron que si quiere inscribir a su hija debía ir al banco a pagar la primera cuota. “Voy al banco y me dicen que el pago es 750 bolivianos. Nos están imponiendo ese monto porque nadie aceptó ese incremento”, aseguró enojada doña Lourdes Yujra.





Página Siete informó el año pasado que el colegio privado Ave María hizo una reunión con algunos padres de familia para informarles que el establecimiento estaba en crisis y por lo tanto debían incrementar las mensualidades a 750 bolivianos. En ese entonces, el subdirector de la unidad educativa, Elías Quispe, aclaró que ese no era un monto oficial, ya que estaba en consulta en la Dirección Departamental de Educación, entidad que no avaló ese incremento.





El viernes pasado, el Ministerio de Economía decidió que el incremento de pensiones para los colegios privados en esta gestión sería de 4%.





Sin embargo, ayer los padres de familia del colegio Ave María se sorprendieron al conocer que las pensiones en el establecimiento subieron en 100%.





“Es un abuso, las autoridades del colegio ni siquiera consultaron, sólo hubo una reunión en la que un profesor informó de la situación de la unidad educativa y que este año debía incrementar las pensiones. Luego apagó las luces y no escuchó a los padres que no estábamos de acuerdo”, recordó Yujra.





Los padres reclamaron por el mal manejo económico del establecimiento, ya que tiene cerca de 4.000 estudiantes, cada curso con ocho paralelos de 45 o 46 alumnos. “¿Cómo es posible que no tenga recursos?”, gritaron los padres mientras bloqueaban la avenida América, ubicada en la zona de Villa Fátima, donde se encuentra ubicado el establecimiento.





Lo peor, según otra madre de familia, es que no les otorgaron la libreta electrónica de ese establecimiento porque no pagaron una cuota del “aporte voluntario del año pasado”. Por esa razón, tenían la obligación de pagar esa cuota, además de la primera mensualidad hasta el mediodía de ayer para que su hijo tenga el cupo en su colegio.





Ante ese conflicto, una comitiva, conformada por miembros de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados; la representante de la Defensoría del Pueblo, Teresa Zubieta; y el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, Carlos Echazú, junto al presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados, José Antonio Pereira, se apersonaron al colegio para verificar la queja.





Pese a que la comisión intentó entrar al colegio, los guardias impidieron su paso. Es más, luego salió una madre quien hasta confrontó a Echazú para evitar su ingreso indicando que “es una institución privada”.





Ante tanta insistencia, Echazú, junto a la comisión, ingresó al establecimiento y luego de más de una hora de reunión con los representantes legales salió y conversó con los padres. “El colegio asume la determinación de incrementar en 100% sabiendo que están vulnerando la norma. Se les ha advertido que si persisten en esa decisión serán sancionados y ellos indicaron que asumirán esa determinación”, dijo.





Explicó que la sanción sería una multa de 10% de sus ingresos anuales y la conminatoria a que reduzcan sus mensualidades; si persisten, la multa será de 20% y si no cambian la decisión se procede a la clausura.





Ante esa situación, los padres indignados tomaron de rehén a un voluntario hasta que la DDE detenga la inscripción escolar. Más tarde, la DDE emitió un comunicado en el que indica que de acuerdo con el memorando DDELP 3/ Nº014/18 se suspende el proceso de inscripción en dicho colegio por vulnerar el incremento de pensiones. La medida se da hasta nuevo aviso.