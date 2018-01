Sucre: La U arrastra déficit



16/01/2018 - 08:22:18

Correo del Sur.- El impago de salarios del mes de diciembre a docentes y trabajadores administrativos es una alerta de que el déficit podría repetirse este 2018 en las arcas de la casa de estudios. La Federación Universitaria de Docentes (FUD) recomendó asumir medidas de inmediato. Desde ayer este sector está en paro indefinido y los administrativos cumplieron un paro de 24 horas.



En lunes las diferentes unidades académicas de la Universidad amanecieron cerradas. Los trabajadores administrativos no fueron a sus fuentes laborales porque acataron el paro de 24 horas por estar impagos por el mes de diciembre. También acatan el paro de 72 horas decretado por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Código del Sistema Penal y su inmediata abrogación.



El dirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Guido Calvo, explicó que según el laudo arbitral, de no cancelarles su salario hasta el diez de cada mes se activa el paro de 24 horas; de persistir esta situación cumplirán un paro escalonado, primero de 48 horas, luego de 72 hasta llegar a un paro indefinido.



A decir del presidente de la Federación Universitaria de Docentes (FUD), César Suárez, la crisis económica de la Universidad en 2017 se volvería a replicar en 2018 y una muestra es comenzar el año sin salarios cancelados a los docentes y administrativos.



“El déficit (2017 fue) de 40 millones de bolivianos, ahora tenemos información que se ha duplicado a Bs 80 millones, eso llama la atención, estamos con un presupuesto que no alcanzaría hasta fin de año, sino hasta agosto, eso es preocupante, se estaría poniendo en suspenso el pago de salarios en la Universidad, algo que no se puede tolerar”, sostuvo.



Mañana, miércoles, a las 15:00, los docentes analizarán tres temas: la situación económica de la Universidad que para este sector es crítica por una mala administración; la propuesta del pago del escalafón 2015 con el salario de febrero y las medidas a asumir por la abrogación del Código del Sistema Penal.



El rector Eduardo Rivero reconoció que el déficit económico se arrastraría a esta gestión, pero aseguró los técnicos están planificado cómo reducirlo.



“Tenemos un convenio con el Gobierno para que se consolide el fideicomiso y se revierta (el déficit) y con gestiones se tenga un mejor presupuesto”, sostuvo.



Suárez dijo que las autoridades universitarias deben aplicar políticas económicas para sacar de la crisis a la Universidad. “El año pasado una comisión de expertos docentes de Economía y Contaduría Pública elaboraron una propuesta financiera que no fue tomada en cuenta, este miércoles volveremos a tratar los estados económicos para dar propuestas concretas”, acotó.



El paro de los docentes de la Universidad es indefinido hasta que se cancele los salarios. A decir del Rector, el pago devengado se cancelará con recursos FANCESA y para febrero se pagará con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).



Amplían inscripción para curso de verano



La inscripción y programación para el curso de verano se extendió hasta el viernes 19 de enero debido a los constantes paros de actividades registrados en la última semana.



El vicerrector de la Universidad San Francisco Xavier, Walter Arízaga, lamentó que ayer no haya iniciado el curso de verano como estaba programado en el calendario académico debido a que los docentes y administrativos están en paro.



En ese sentido, desde este miércoles, las inscripciones y la programación de materias en la “U” se reanudan para el curso de verano.



La autoridad adelantó que de seguir los paros, se analizará una reprogramación, pero sin modificar fechas, ya que este curso extraordinario debe terminar el 10 de febrero.



El sector docente no garantizó el inicio del curso de verano si antes no les pagan el salario devengado de diciembre.



Inscripciones



Debido a las movilizaciones programadas por la Central Obrera Boliviana (COB), acatadas por los administrativos, recién se regularizará a partir del miércoles 17 de enero la inscripción de postulantes para el examen de ingreso a la Universidad.



El viernes 19 de enero es el último día de registro; el examen se rendirá el próximo jueves 25 y viernes 26.