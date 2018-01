Fiscal recusa a juez y evita ser cautelada



16/01/2018 - 08:20:00

El Diario.- La fiscal Lilian Calderón, acusada de agresiones físicas e incumplimiento de deberes, interpuso un recurso de recusación contra la juez cuarto anticorrupción, Melina Lima, observando que no era competente para el caso, por lo que se suspendió la audiencia de medidas cautelares a la que debía ser sometida, informó el abogado Boris Espinoza que calificó esta acción de dilatoria con el fin de evitar ser procesada.



El incidente fue presentado el pasado viernes en el marco del proceso que se sigue a la fiscal Calderón por el caso agresiones físicas e incumplimiento de deberes que se le abrió luego de que, el 22 de noviembre, protagonizara una pelea con Shirley Martínez en juzgados de familia.



En esa fecha, Martínez se encontraba en audiencia para que la juez fije el monto de la asistencia familiar que debe pagar Celin Chávez, padre de sus dos hijas y a su vez esposo de la fiscal.



Según el testimonio de Martínez, Calderón la agredió durante un receso dispuesto por la juez para llegar a una conciliación con el padre de sus hijos en horas que la fiscal debía estar cumpliendo su labor en el Ministerio Público.



Ambas fueron detenidas pero sólo se procesó a Martínez, quien se declara víctima y ahora cuenta con detención domiciliaria.



De acuerdo con la información oficial, presentó el incidente señalando que su caso no puede ser tratado por un juzgado anticorrupción pues afirma que no cometió incumplimiento de deberes y pidió permiso para dejar su fuente laboral.



La juez Lima, antes de ingresar en receso por vacaiones, pasó el caso a su suplente, la juez primero anticorrupción Cinthya Delgadillo, que ayer suspendió la audiencia y anunció que luego de analizar la recusación dictará el fallo que corresponda.



Boris Espinoza afirmó que la Fiscalía continúa protegiendo a la juez que ahora cumple funciones en provincia y que dichos incidentes son elementos dilatorios.



Calderón cuenta con otros procesos en su contra, entre ellos uno donde ya tiene acusación formal y que la Fiscalía da seguimiento para suspender de manera definitiva a la fiscal.



Martínez, por su lado, también ha denunciado a Calderón por tentativa de sustracción de una de sus hijas, hecho suscitado en 2016 donde existe un informe policial y una carta dirigida al fiscal departamental Edwin Blanco.