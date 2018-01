Calles de Cochabamba amanecen bloqueadas en la jornada de paro



16/01/2018 - 08:08:05

Los Tiempos.- Diversas calles y avenidas de Cochabamba amanecieron bloqueadas por distintos sectores que se encuentran acatando el paro convocado para hoy en contra el Código del Sistema Penal y exigiendo el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. Hasta el momento se han reportado que existen más de 20 puntos de cerco en el departamento.



Las principales rutas de la urbe y los accesos a otros municipios se encuentran obstruidas por vehículos del Transporte Federado y la Asociación de Radio Móviles. Asimismo, la Cámara Boliviana de Transporte se encuentran bloqueando la carretera hacía el occidente del país, a la altura del sector de Suticollo. La terminal de buses informó que la salida de buses tanto al occidente como al oriente se encuentran suspendidas.



Unidades de la Policía se desplazaron a distintos puentes de la ciudad, pero aún no se produjeron operativos de desbloqueos.



Diversas organizaciones públicas y privadas confirmaron que acatarán el paro convocado desde diversos frentes. La Alcaldía de Cochabamba, el Concejo Municipal, la Federación de Empresarios Privados, la Cámara de Comercio y de Industria, por un lado, la Central Obrera Departamental, las Juntas Vecinales y el Comité Cívico, por otro, ratificaron que asumirán la medida.



En tanto, los vecinos de varias OTB se organizaron por redes sociales y WhatsApp para bloquear las calles y avenidas de sus zonas.



El anuncio de ayer del presidente Evo Morales de que el Código será socializado por un año y la posibilidad de hacer cambios a otros artículos no tuvo efecto en los dirigentes que aclararon que no necesitan la socialización, sino la abrogación de la norma.