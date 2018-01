Paro inicia con bloqueos en Cochabamba y Potosí da un cuarto intermedio



16/01/2018 - 08:06:50

El Deber.- "El paro es contundente, los transportistas y los grupos miembros del Comité están ejerciendo el control", dijo Juan Flores, presidente cívico de Cochabamba, en las primeras horas del paro convocado este martes. El rechazo al fallo del TCP que permite una nueva respostulación de Evo Morales y la abrogación del Código Penal son señaladas como las causas que impulsan la movilización.



Flores también destacó que haya vecinos que no pertenecen a ninguna asociación y que están ayudando en las medidas. "Ellos quieren participar y de esa manera mostrar su disconformidad", apuntó en un contacto con EL DEBER Radio.



Hemos rechazado de manera categórica el anuncio hecho por Evo Morales de socializar la norma en el lapso de un año. Dijo que no se le puede creer a un Gobierno que en anteriores casos ha faltado a su palabra como sucedió "con la intangibilidad del Tipnis y con el resultado del referendo del 21 de febrero".



"Si no dan marcha atrás, este miércoles, en la reunión cívica que tendremos, podríamos llamar a un paro indefinido", adelantó.



Comcipo declara cuarto intermedio en el paro cívico de Potosí



El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió este lunes declarar cuarto intermedio en el paro indefinido que lleva adelante en demanda de la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal.



La entidad cívica declaró paro indefinido el 11 de enero y desde entonces lleva a cabo movilizaciones y protestas contra el nuevo Código promulgado por el presidente Evo Morales.



Se espera que el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) decida nuevas medidas de presión a nivel nacional y garantizó que cumplirá con las resoluciones.