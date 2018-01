Hace dos años, Evo dijo que se iría callado si ganaba el No

16/01/2018 - 08:04:13

Página Siete.- En las redes sociales recordaron que hace dos años el presidente Evo Morales manifestó que si el No ganaba en el referendo del 21F se iría sin decir nada. “Si el pueblo dice No, qué podemos hacer, ¿no vamos a hacer golpe de Estado?”, dijo Morales en aquel entonces.





“Un día como hoy en 2016, Evo Morales mintió a los bolivianos, después violó su palabra, la Constitución y el voto popular”, tuiteó el periodista Andrés Gómez. Mientras que otra usuaria dijo que “(Evo) no tiene palabra, ése es el problema”.





Otro internauta expresó que si Morales no tiene palabra “¿Por qué tendríamos que creer lo que propone para el Código Penal?”.





El 15 de enero del 2016 se difundió la noticia de que el día anterior el Jefe de Estado había manifestado lo que sigue: “Si el pueblo dice No, qué podemos hacer, ¿no vamos a hacer golpe de Estado? Tenemos que irnos callados, pero tenemos mucha confianza (en ganar)”.





En aquella oportunidad, Morales también expresó que el masismo triunfaría en el referendo en el que se buscaba habilitarlo para la reelección. “Vamos a ganar, eso no está en duda, tal vez sea muy ambicioso, no sé, quisiera ganar, quisiera batir el récord de los referendos”.