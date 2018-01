La ex prefecta Savina Cuéllar se estrena en Twitter

16/01/2018 - 08:01:11

Correo del Sur.- La ex prefecta Savina Cúellar, disidente del MAS y opositora al Gobierno, se estrenó este fin de semana en Twitter, donde anunció que seguirá peleando por los bolivianos que piensan diferente al oficialismo.



"Buenas tardes Herman@s, decidí abrir esta cuenta en twiter para poder hacer conocer mi posición frente a la Situación de mi País #Bolivia, como Perseguida Política del Gobierno Dictador de @evoespueblo y seguiré luchando por todos los bolivianos que Pensamos Diferente", escribió Cuéllar, en uno de sus primeros tuits.



La ex prefecta estuvo el fin de semana en Santa Cruz, donde ofreció algunas entrevistas a los medios de esa región.



"Cuando derrotamos a Goni (Gonzalo Sánchez) y a Sánchez Berzaín, Evo decía que no entendía cómo se querían aferrar tanto al poder", apuntó en una entrevista con el diario El Deber.



"Mi apoyo a los #bolivian@s que buscan la anulación del código penal que afecta los derechos de los que pensamos diferente, escuche al pueblo @evoespueblo por qué dijiste q gobernarías obedeciendo al pueblo, no sea dictador para imponer leyes sin consenso y solucione los problemas", escribió más tarde en su cuenta.



