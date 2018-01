Guido Mitma: Conalcam no tiene atribución para decidir situación del país

16/01/2018 - 07:56:44

El Diario.- La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), estando junto al presidente Evo Morales, anunció un año para socializar el Código del Sistema Penal, pero el secretario ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), Guido Mitma, observó que no tiene ninguna atribución legal ni constitucional para decidir la situación del país. El dirigente dijo que un grupo de sujetos, en representación del pueblo, no puede atribuirse a tomar este tipo de decisiones.



“El pueblo boliviano no puede equivocarse (en su pedido de abrogación del Código Penal); sin embargo, hay organizaciones como Conalcam, ¿Qué es Conalcam para los bolivianos? No pueden decidir unos cuantos sujetos la suerte de todo el pueblo boliviano”, dijo el dirigente.



En la reunión de Morales y la Conalcam, que se desarrolló desde las 05.00 horas de ayer en Palacio de Gobierno se decidió dar un año de plazo para la socialización del Código de Sistema Penal, además abrió la posibilidad de modificar los enunciados cuestionados, siempre y cuando que sean sustentados por los sectores afectados.



En ese marco, el dirigente remarcó que el Código del Sistema Penal es atentatorio y deja totalmente desprotegida a la población, tomando en cuenta que no se garantiza la estabilidad laboral, social, económica, democrática y política. Citó, como ejemplo, que uno de los artículos observados prohíbe las movilizaciones. “No podemos aceptar estos temas y es por eso que estamos en las calles”, enfatizó.



Remarcó que la única salida a este conflicto es que el Gobierno abrogue el texto completo de la ley y se elabore otro nuevo, que sea consensuado con los sectores y se respeten los derechos constitucionales.



Frente a esto, el analista político Iván Arias manifestó que la presencia de Morales con dirigentes de Conalcam fue una decisión política del presidente de las seis federaciones de productores de coca de Cochabamba y no la decisión de un Presidente de Estado, ya que debe ser tomada en la reunión de gabinete, con los miembros del Ejecutivo, es decir, con los ministros.



Además que no existe ningún artículo dentro de la Constitución Política del Estado boliviano que cite a esta organización social como parte del Órgano Ejecutivo o tenga alguna potestad legal para tomar determinaciones que le atingen a las entidades establecidas para ese fin, como es el Órgano Legislativo, en el caso de emitir normas.



DERROTA ACELERADA



Por otra parte, Arias señaló que el Presidente es mal asesorado por la Conalcam, puesto que esta decisión sólo trae consecuencias para el partido azul y acelera su derrota. Lo que debió determinarse es la anulación total de la norma y esa hubiese sido una medida inteligente y hubiese logrado un cierto margen de credibilidad hacia el Gobierno.



“Lo que ha propuesto la Conalcam es más bien que el Gobierno muera lentamente, creyendo que con esa decisión va a cansar a la ciudadanía, que van ganar tiempo y no se dan cuenta que con esas decisiones están acelerando su propia caída, su derrota. La gente está hastiada y cansada, lo mejor sería es que se determine la anulación total de este Código, sería mucho más ventajoso para ellos”, explicó.



LEGISLATIVO “APLAZADO”



Por otra parte, los dirigentes de esta instancia alineada al Gobierno lamentaron que la Asamblea Legislativa, que está compuesta por dos tercios de legisladores del MAS, no hayan socializado la norma antes de su promulgación, lo cual hubiese evitado todo este conflicto.



“Lamentablemente, la Asamblea no ha socializado con muchos sectores esta norma, los movimientos sociales se quejan. Es una pena que ni siquiera algunos asambleístas salgan a informar a los medios de comunicación”, dijo el secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afín al MAS, Jacinto Herrera.



Esta postura también fue apoyada por la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Originarias, Indígenas y Campesinas “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, quien dijo que los sindicatos tienen diputados y senadores que no supieron socializar, así como los dirigentes del Conalcam.



“Eso lo asumimos y también es culpa de la Asamblea Legislativa por no socializar antes de aprobar, antes de promulgar la ley para luego dar bandera a la derecha. La Asamblea se ha aplazado”, resaltó.