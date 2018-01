Oposición llama engañosa a la propuesta de Morales



16/01/2018 - 07:54:13

El País.- La oposición política reaccionó este lunes pesimista ante la determinación del presidente Evo Morales de abrir un proceso socialización de un año para recoger criterios que permitan realizar modificaciones al Código del Sistema Penal y dejar satisfechos a los sectores que plantearon observaciones.



El jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, a través de su cuenta twitter, dijo que ante la resistencia ciudadana, Morales tuvo que retroceder, acudir a sus bases para revisar y socializar el Código Penal.

“Retrocede de la peor manera, la solución a conflictos no la tiene Conalcam”, sostuvo al puntualizar que la ciudadanía y fuerzas democráticas exigen anulación total de Código.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga advirtió en conferencia de prensa en Santa Cruz, que la socialización no va frenar la ola de protesta ciudadana, porque la gente sabe que está al frente de una iniciativa presidencial “engañosa”.

“La gente ya conoce los engaños del Presidente como el caso del Tipnis. Les dio a los indígenas una ley declarando intangible al Tipnis y luego borró con el codo lo que firmó con la mano. Cómo van a creer a un Presidente que dice cálmense voy a socializar, sino ha respetado el referendo del 21 de febrero. Nadie le cree porque miente sistemáticamente”, señaló.

El senador de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz, acusó a Morales de “mentir y engañar” porque el mismo Código del Sistema Penal ya tiene 18 meses de diferimiento en su aplicación. No le hace ningún favor a nadie. Solo busca confundir para ganar tiempo y diluir las protestas”, precisó.

En La Paz, el diputado Tomas Monasterio que actualmente sostiene ayuno voluntario, dijo que Morales pone la soberbia por encima de la razón, cuando lo correcto era abrogar todo el Código en lugar de buscar “parches en un Código destinado al fracaso”.

En su opinión Morales debió dar paso a la instalación de una mesa de diálogo y construir un Código para los bolivianos y no un Código para la dictadura, y considera que la población será capaz de “doblar el brazo al Gobierno para salvar la democracia, el Estado de Derecho y precautelar las libertades del pueblo”.



Plazo de un año

El presidente Evo Morales estableció el lunes, después de sostener una reunión con las principales organizaciones sociales del país, un plazo de un año para socializar y debatir el nuevo Código del Sistema Penal y no descartó la modificación de los artículos que afecten a algún sector de la población.

“A partir de este momento nos damos plazo un año para socializar, para debatir los artículos cuestionados por los movimientos sociales o por grupos de profesionales o algunas preocupaciones de cualquier sector social (...) y si de verdad algún artículo afecta a algún sector social, estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción correspondiente”, dijo en una conferencia de prensa.

La anterior semana, el Gobierno denunció que la oposición política hace “terrorismo mediático” en contra del nuevo Código del Sistema Penal con el objetivo de movilizar a instituciones y sectores sociales contra la administración de Morales y en demanda de la abrogación de esa norma.

“El Gobierno nacional en ningún momento va pensar en afectar o dañar a alguno de los movimientos sociales o el pueblo boliviano”, aseguró Morales, al convocar a la población a presentar sus observaciones.

El jefe de Estado y los representantes de las diversas organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) hicieron ese anunció en momentos en que varios sectores se movilizan en el país contra la aprobación de esa norma, en diciembre del año pasado.

“En Bolivia no hay una convulsión, lo que hay es una conspiración de grupos de la derecha contra nuestra revolución democrática cultural y de los movimientos sociales”, subrayó el Primer Mandatario.