Cochabamba: CAC convoca a paro movilizado contra la exportación de soya



16/01/2018 - 07:36:45

Los Tiempos.- La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) anunció ayer un paro movilizado para el jueves en rechazo al decreto supremo de exportación de grano de soya y sus derivados que prepara el Gobierno junto con los productores cruceños. Asegura que la medida incrementará hasta en un 15% el costo de la carne de cerdo, pollo y la leche.



Al respecto, el presidente de la CAC, Jhasmany Medrano, explicó que 15 mil productores se concentrarán a las 9:00 del jueves para dirigirse a la Gobernación. La medida contará con el apoyo de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) y la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Cochabamba (Aspymad).



El debate sobre la liberación de las exportaciones de soya y sus derivados comenzó en septiembre del año pasado en una mesa de trabajo que se instaló entre el Gobierno y representantes del sector. Anteriormente, el presidente Evo Morales explicó que se autorizó la libre exportación de soya y sus derivados con un estudio previo de la cadena productiva para garantizar la provisión del grano para los productores agrícolas.



Medrano informó que si este decreto se promulga, afectará al costo de producción del sector lechero, avícola y porcinocultor. “Si sube el precio de la harina (de soya), también subirá el precio de la cáscara y esto incide de manera directa en la leche, pollo y la carne de cerdo”.



El presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor) de Cochabamba, Germán Aguilar, afirmó que el incremento de los insumos derivados de la soya asciende a un 32%.



“Hemos mandado cartas y alguna vez nos reunimos con algunos ministros, pero nunca hubo una respuesta concreta (…) Estamos viendo la posibilidad de reunirnos con el presidente Evo Morales, esperemos que en las próximas semanas esto se concrete para no afectar con el alza de precios a la población”, añadió.



En la misma línea, el presidente de la Federación de Productores Avícolas de Cochabamba, Héctor Cordero, aseveró que sólo las grandes empresas se beneficiarán con la libre exportación de soya.



Este medio se comunicó con el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero no obtuvo ninguna respuesta respecto al anuncio de la CAC.







EL DECRETO SUPREMO DE LIBRE EXPORTACIÓN



En diciembre del 2017, el presidente Evo Morales y el sector privado del oriente boliviano suscribieron un acuerdo para la liberación irrestricta de la exportación de soya, carne, sorgo y azúcar.



En anteriores declaraciones, el Presidente autorizó la libre exportación de soya, habiendo un previo estudio de la cadena productiva para garantizar la provisión del grano para el sector avícola, porcícola, lechero e industrial.



La semana pasada, el mandatario Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 1554 que establece la exportación irrestricta de azúcar y alcohol.







TESTIMONIOS



"Agotamos todas las instancias de diálogo, pero el Gobierno está más parcializado con el oriente, no tiene interés en nosotros". Jhasmany Medrano. Presidente CAC



"Nos vamos a sumar a la movilización de la CAC, esto no les afecta sólo a ellos, esto afecta a todos los que consumen soya". Willy Soria. Presidente ADA



"Este decreto nos perjudica directamente con el costo de producción y los precios finales para el consumidor". Germán Aguilar. Presidente Adepor







PEQUEÑOS PRODUCTORES SERÍAN LOS MÁS AFECTADOS



El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Cochabamba, Willy Soria, afirmó que en la ciudad no hay ninguna agencia comercializadora de soya. Situación que afecta de manera directa a los pequeños productores, ya que tienen que viajar a Santa Cruz para adquirir este producto.



Por su parte, el presidente de la Federación de Productores Avícolas de Cochabamba, Héctor Cordero, afirmó que a nivel departamental 3 mil productores se verían perjudicados.



Cordero añadió que la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Cochabamba (Aspymad) contaba con 155 granjas habilitadas hasta 2016, pero en 2017 la cifra cayó hasta las 120, lo que representa un cierre de 80 en un año.



“Este es un desmedro al pequeño productor (…) el Gobierno da las coberturas sólo a las empresas grandes, lo hacemos responsables por este declive, ya que esto significa un quiebre definitivo en algunas pequeñas empresas”, agregó.