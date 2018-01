Exportación de azúcar y carne: Excedentes generarían ingresos de más de $us 90 millones

16/01/2018 - 07:35:08

El Día.- Después de que el Gobierno aprobara los decretos de exportación irrestricta de carne y azúcar, los excedentes de ambos productos podrían generar ingresos de más de 90 millones de dólares al país durante esta gestión, lo que es muy conveniente para el crecimiento de la economía de Bolivia.



Hay 15 mil toneladas de carne excedentaria. El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, manifestó que se tiene 15 mil toneladas de excedentes para la exportación, lo que fácilmente esto puede generar unos 52,5 millones de dólares, con un precio promedio de $us 350 la tonelada. "Estas 15 mil toneladas son estimadas por el Observatorio Agroambiental que es una oficina del Ministerio de Desarrollo Rural. El decreto supremo 3443 que nos da la posibilidad de exportar libremente e irrestricta, tiene un efecto muy importante, ahora los productores ya no tendrán restricción para invertir, y creemos que en un plazo de tres a cinco años los excedentes se van a triplicar y no va a faltar carne para el país", dijo Vaca.



Se tiene 2 millones de quintales de azúcar excedentaria. Federico Martínez, gerente de la Federación de Cañeros de Santa Cruz, indicó que se tienen 2 millones de quintales de azúcar para exportar y que en un principio se pretende exportar el 50 por ciento de ese excedente.



En esa misma línea Marcelo Fraija, gerente general del ingenio Unagro, dijo que de lograrse exportar el azúcar se podría generar al menos unos 40 millones de dólares. "A los cinco ingenios para empezar nos han dado un cupo de un millón de quintales de azúcar, lo que debemos llegar a exportar hasta el mes de marzo", apuntó.



San Buenaventura exportará alcohol. Por otro lado, el gerente general de la Empresa Azucarera de San Buenaventura (Easba), Ramiro Lizondo, informó que esa industria estatal exportará más de un millón de litros de alcohol a Perú e Italia.



"En el tema del alcohol, lamentablemente por el tema de lluvias y la autorización de exportación que salió recién, vamos a exportar este mes alcohol a Perú e Italia, en el periodo de dos meses, estaríamos exportando la totalidad de alcohol que ha llegado a un millón de litros", explicó. La semana pasada, el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 1554, que establece la exportación irrestricta de alcohol, azúcar y sus derivados.



Según fuentes institucionales, la empresa azucarera en 2017 exportó más de 1,3 millones de litros de alcohol a Italia y Perú, por un valor de más de 3,5 millones de bolivianos, que correspondían a la primera zafra comercial.



En octubre de 2016, la empresa azucarera emplazada en el norte de La Paz concluyó su primera zafra comercial, en la que produjo 109.000 quintales de azúcar y 1,3 millones de litros de alcohol, ambos productos certificados por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.