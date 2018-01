Yuquis se vuelven agricultores y piden mejor trato en salud 



16/01/2018 - 07:32:20

Opinión.- Desde hace cuatro años, los yuquis optaron por dedicarse a la agricultura de manera paralela a sus actividad cotidiana de la caza y la pesca. Sin embargo, todavía son un pueblo que carece de camino en buen estado y reclama por salud.



El territorio del pueblo yuqui ocupa las jurisdicciones de los municipios de Chimoré y Puerto Villarroel, en el Trópico cochabambino. Está a unos 230 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.



Una comisión de autoridades, integrada por la secretaria de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación, Soledad Delgadillo; la asambleísta de Unidos por Cochabamba (Unico), Lizeth Beramendi; técnicos del Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) y personal del Servicio Departamental de Salud (SEDES), llegó hasta Bia Recuaté.



Los indígenas yuquis están en riesgo de desaparecer. Fueron nómadas y, en la actualidad, tratan de cambiar hábitos para subsistir.



El asambleísta indígena yuqui, Abel Iaira, informó que desde hace cuatro años se siembra principalmente plátano, yuca y maíz. En la comunidad yuqui hay media centena de viviendas construidas por el Gobierno central. En la parte posterior están los cultivos.



Iaira aseguró que se avanza, sobre todo, con un proyecto de cultivo de plátano de freír . “Necesitamos herramientas”, señaló.



La Secretaria de los Derechos de la Madre Tierra describió que los habitantes de estas comunidades están “en un proceso de adecuación”. Destacó que la práctica del cultivo influye, también, en su alimentación. “Vamos a ver, con el SEDAG, cómo apoyar este proceso de producción todavía parcial e inicial en la comunidad”.



Por ahora, no se produce en grandes extensiones y es más para el consumo familiar.



La asambleísta Beramendi dijo que hará seguimiento, solicitará informes y, además, elaborará dos proyectos de ley. Uno estará referido específicamente a la construcción de un camino en buenas condiciones. El otro será para declarar de prioridad la atención de los pueblos indígenas yuqui y yuracaré.



Una de las debilidades del pueblo yuqui es el acceso caminero. Al estar entre dos municipios, los yuquis no consiguen consolidar su vía caminera. Delgadillo expresó que se consultará el tema con el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), para planificar “algún trabajo de mejoramiento” para la época seca.



SALUD El puesto de salud del pueblo registró, en las semanas recientes, casos de conjuntivitis y hay cuatro de tuberculosis en seguimiento. Hay dos médicos y una enfermera a cargo. Iaira dijo que cuentan con medicamentos financiados con recursos del mismo pueblo y reconoció que uno de los problemas es que algunos pobladores abandonan sus tratamientos. Agregó, sin embargo, que es necesario un mejor trato y que los médicos “no se enojen y comprendan” a los indígenas. “Tenemos ítems, leyes, pero no se materializa su implementación”.



Delgadillo afirmó que se puede mejorar en la planificación y motivación para que la población acuda a sus controles.