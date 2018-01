Campesinos de Santa Cruz se declaran en estado de emergencia y no descartan un cerco a esa ciudad

15/01/2018 - 19:48:00

Santa Cruz, (ABI).- La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de Santa Cruz se declaró el lunes en estado de emergencia y no descarta implementar un cerco a esa ciudad, en contra de las movilizaciones de algunos sectores que se oponen al nuevo Código del Sistema Penal.



"En una reunión importante que hemos tenido hoy se ha asumido determinaciones como el de hacer un cerco a Santa Cruz, debido a las movilizaciones de opositores al hermano Evo Morales", dijo el principal dirigente, Demetrio Zeballos.



El Comité Cívico de Santa Cruz declaró la semana pasada un paro de 24 horas y se declaró en vigilia permanente, en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal y para exigir su abrogación, además, en contra de la repostulación del presidente Evo Morales para las elecciones de 2019.



Zeballos afirmó que los campesinos se declararon en estado de emergencia debido a las constantes convocatorias del Comité Cívico y de los médicos a movilizarse en Santa Cruz.



"Ya estamos cansados, no lo vamos a permitir. Las organizaciones sociales estamos unidas para poder hacer respetar y seguir con el proceso de cambio", subrayó.



Zeballos dijo que por estrategia no divulgarán el día, ni la hora del cerco, "que será anunciado en su oportunidad".