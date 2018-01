Decisión del Presidente abre posibilidad de revisar cualquier artículo del Código Penal: Montaño



15/01/2018 - 19:22:09

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó el lunes que la decisión que tomó el presidente Evo Morales, de fijar un año para socializar el contenido del nuevo Código del Sistema Penal, abre posibilidad de revisar cualquier artículo de esa norma.



"Hemos escuchado algunas voces luego de la conferencia del Presidente que dicen que aquí no hay nada nuevo y eso no es cierto, porque el Presidente dijo que es posible modificar otros artículos del Código, en caso de ser necesario, diferentes a los que han sido derogados y a los que se deben verificar", explicó en conferencia de prensa.



Montaño dijo que para evaluar las observaciones de los distintos sectores, la Asamblea Legislativa trabaja en una propuesta de metodología para recibir a todos.



"Esta metodología es para recibir a los sectores de manera ordenada, y si en caso de que se detecte alguna deficiencia justificada y explicada por algún sector, tomaremos esa preocupación para hacer la modificación que sea necesaria, para eso necesitamos una metodología sistemática", argumentó.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo que la idea es abrir espacios con la población y en particular con los sectores que tienen algún tipo de inquietud o preocupación en torno a algunos artículos del nuevo Código del Sistema Penal.



"Es un paso importante para poder generar ese espacio que permitan que aquellas dudas que se han generado puedan ser esclarecidas. Consideramos que es una buena señal que permitirá avanzar en la conformación del código que tiene el propósito de emprender las grandes transformaciones de la justicia en el país", subrayó.