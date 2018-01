Muere el expolicía Óscar Pérez en enfrentamiento con la policía en Venezuela

15/01/2018 - 19:17:58

CNN.- Un miembro del grupo autodenominado Equilibrio Nacional confirmó a CNN que efectivos de seguridad del gobierno de Venezuela ubicaron a Óscar Pérez en la zona de El Junquito en el municipio Libertador, al oeste de Caracas.



El expolicía murió en un enfrentamiento con la Policía Nacional de Venezuela la mañana del lunes, una fuente de alto rango del gobierno venezolano informó a CNN.



La fuente no quiso ser identificada al no estar autorizada para hablar del caso. El gobierno de Venezuela no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la muerte de Pérez.



CNN no ha podido confirmar de manera independiente que Pérez murió.



Pérez es el exinspector de la policía científica de Venezuela que desafió la seguridad del Estado venezolano cuando robó un helicóptero y atacó las sedes de varias instituciones públicas en Caracas a mediados de 2017. La mañana del lunes efectivos de seguridad del gobierno de Venezuela ubicaron a Oscar Pérez en la zona de El Junquito en el municipio Libertador, al noroeste de Caracas.



Desde tempranas horas de la mañana del lunes Pérez publicó varios videos en su red social en los que mostraba estar resguardado en un cuarto junto a otros miembros de su equipo. Pérez, ensangrentado, denunció que miembros de la policía dispararon en su contra. Sin embargo, el constituyente Diosdado Cabello informó en su cuenta de Twitter que Pérez “atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.



En un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz confirmó que el grupo al que denominaron como terroristas, había sido desmantelado e informó que algunos miembros fueron abatidos mientras cinco fueron detenidos. El ministerio no identificó a los muertos o aprendidos. En el enfrentamiento también murieron dos efectivos de la policía nacional y cinco resultaron gravemente heridos, según el comunicado.



