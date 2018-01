Inscripciones son para alumnos nuevos y los que cambiaron de colegio



15/01/2018 - 18:42:05

La Paz, (ABI).- El director Departamental de Educación de La Paz, Juan Churata, informó el lunes que las inscripciones escolares son para los alumnos nuevos en el nivel inicial, primaria y secundaria, además para los que cambiaron de colegio por diversas circunstancias.



"Informar a los padres de familia del departamento de La Paz de que la inscripción del 15, 16 y 17 son para alumnos nuevos de inicial, primaria y secundaria, eso está programado de acuerdo a instructiva del Ministerio de Educación (...) y posteriormente inscriben los que cambiaron de unidad educativa", dijo a los periodistas.



Afirmó que los alumnos antiguos tienen garantizado un cupo y no es necesaria su inscripción.



Churata explicó que la ciudad de La Paz tiene 400 unidades educativas fiscales, privadas y de convenio y dijo que se formaron algunas filas pero porque los padres de familia están confundidos.



"Algunos padres no están entendiendo, el año pasado se ha realizado la preinscripción, entonces tienen garantizado su cupo, quizás están susceptibles a no tener su cupo", argumentó.



Por otra parte, recordó que están prohibidos los cobros en las unidades educativas fiscales y remarcó que en las privadas el incremento de las pensiones no debe exceder de 4%.



Las labores educativas se iniciarán el 5 de febrero con un acto de inauguración que se realizará en la ciudad de Oruro, con la presencia del presidente Evo Morales.