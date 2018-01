Hacer amigos siendo madre primeriza es difícil pero estas aplicaciones te pueden ayudar



15/01/2018 - 16:03:23

Infobae.- Cuando Erika Bugaj Petrova se convirtió en madre hace cinco años, tuvo que flexionar su "músculo amigo" para conectarse con otras madres. A pesar de tener un nuevo bebé a cuestas, se sentía sola. Algunos días era más difícil quedarse en casa.



"Únicamente estábamos el bebé y yo en casa, y eso puede hacerte sentir aislada", comenta Petrova, trabajadora social clínica y directora de Dandelion Psychotherapy en Washington. "Tienes que hacer un esfuerzo consciente y determinado para salir a la comunidad y asistir a actividades que te ayudarán a conectarte con otras personas", agrega.



Se han desarrollado varias aplicaciones para facilitar esa tarea a las madres. Laurie Córdova, una madre de dos hijos que vive en Arlington (Virginia) lanzó MamaLeave en junio de 2017. Los usuarios se registran a través de Google o Facebook y completan automáticamente la aplicación con su código postal y crean un perfil con información como la cantidad de hijos que tienen y sus edades. Desde allí, los usuarios pueden crear "MamaLeaves" públicas o privadas, o eventos, eligiendo una hora, un lugar y un propósito (una fecha para jugar en un parque para niños de 2 años o menos, o una reunión de café exclusivamente para mamás), e invitando a la gente a unirse. Los invitados reciben una notificación de inserción sobre el evento.



El objetivo de Córdova es eliminar la molestia asociada con hacer planes grupales. "Pensé que sería una manera más fácil de hacerlo", comenta al respecto.





"No sentía que pudiera unirme a un grupo de juego porque los abandonaría poco después", remarca ella, que sabía que volvería a trabajar después de 12 semanas de baja maternal. Y "una vez que volví a trabajar a tiempo completo, no fue posible para mí asistir a las citas de juego o estar en reuniones grupales durante la semana, así que me sentía un poco descuidada en ese frente".



Desde que Michelle Kennedy lanzó la aplicación Peanut, su número de usuarios alcanzó las seis cifras. Kennedy atribuye ese éxito a varios factores.



"No vives al lado de tu hermana o a la vuelta de la equina de tu madre; las cosas han cambiado", señala Kennedy. "Nos estamos moviendo todo el tiempo para trabajar, para las escuelas, para una mejor calidad de vida. Eso significa que nos estamos alejando de esa red que creo que una vez tuvimos, y luego necesitas hacer nuevas conexiones", añade.





Peanut pide a sus usuarios que elijan tres "paquetes", como routine queen o powered by caffeine, para que otros puedan vislumbrar su personalidad. Los usuarios pueden compartir más información, incluida la ciudad natal, una biografía, profesión, educación y fotos. Para encontrar amigos potenciales en su área, como MamaLeave, Peanut confía en Facebook para determinar dónde vives. Puedes ver nombres, ubicaciones, edades y paquetes de otros usuarios. Si alguien se ve interesante, desliza hacia arriba para decir "hola". Si no, desliza hacia abajo para continuar.



"No hay rechazo en Peanut", comenta Kennedy. Otros usuarios no sabrán que los has saludado a menos que también te hagan señas con la mano.



Puede que esta no sea la forma de hacer amigos de tu madre, pero el uso de aplicaciones para conseguir amigos no es tan extraño en estos días. "La mayoría de las personas están encontrando parejas a través de aplicaciones de citas", remarca Córdova. "Creo que esta es una extensión natural de eso. Estamos acostumbrados a establecer contacto de esta manera", dice.



Aún así, la tecnología tiene la reputación de hacer que las personas se sientan más solitarias. Un estudio del Centro de Investigación sobre Medios, Tecnología y Salud de la Universidad de Pittsburgh descubrió que las personas que reportaron pasar más de dos horas al día en las redes sociales tenían el doble de probabilidades de sentirse aisladas.



Kennedy, de Peanut, asegura que no es tan simple.



"Para cualquiera que alguna vez haya dicho: "la tecnología nos está haciendo más solitarios", no es así. Hay personas que están usando esto como una forma de moverse a través de eso. Nunca es un reemplazo para la vida real. Es para facilitar el "en la vida real" y para hacerlo más fácil y accesible", defiende.



Y esa es la clave, dice Beth Morgenstern, coordinadora de comunicaciones de PACE, un grupo sin fines de lucro que brinda apoyo educativo y emocional a madres primerizas y mamás en DC, al norte de Virginia y el condado de Montgomery (Maryland).



"No creo que importe cómo conoces a las madres, ya sea a través de PACE o a través de una aplicación o en una cafetería. Es muy importante establecer la conexión, reconocer que no estás solo y que es difícil", señala Morgenstern.





Para fortalecer ese "músculo de amistad", Petrova recomienda estar abierta a los padres que conoces en circunstancias naturales. "Puedes estar dispuesta a saludar a esa madre que vive en tu misma calle, intercambiar números de teléfono y ofrecerte para ir a un parque cercano y reuniros allí", subraya. Otras opciones podrían ser las de asistir a eventos familiares en la guardería o en la escuela, hablar con otros cuidadores en actividades extracurriculares y unirse a organizaciones que apoyan a las familias.



Los creadores de la aplicación dicen que su tecnología no pretende reemplazar la interacción humana, sino más bien fomentarla.



"No es necesariamente para ayudarte a encontrar a tu mejor amigo", señala Córdova. "Es genial que así sea, y espero que lo sea para mucha gente, pero es para ayudarte a sentirte parte de tu comunidad. Cuando vayas al supermercado, comenzarás a reconocer a más personas. Creo que eso tiene un gran impacto en el bienestar de las personas", finaliza.