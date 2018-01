Una asistente de vuelo revela por qué no debe tomar café en los aviones

15/01/2018 - 15:49:29

Actualidad.- La auxiliar de vuelo de una compañía aérea de Estados Unidos ha revelado la razón por la cual nadie debe pedir café, té o cualquier bebida con agua caliente cuando vuele con una aerolínea comercial en una entrevista para el portal Vice.



Esa persona, que se hace llamar Betty, asegura que el agua que emplean para preparar alimentos en esas aeronaves es la misma que circula por el sistema de los inodoros y podría contener bacterias como la "Escherichia coli", que causa diferentes infecciones gastrointestinales o del sistema urinario, entre otros.



El motivo que hace sospechar a esa asistente de vuelo es que "hace poco, a nuestra agua le realizaron una prueba de "E. coli" y no la superó". Entonces, personal de mantenimiento "oprimió algunos botones y pasamos". En cualquier caso, "los embotellados y el hielo están bien", relató esta persona.



Ante estas acusaciones, un vocero del grupo industrial Airlines for America resaltó que los aviones de pasajeros cuentan con "procesos rigurosos para garantizar que los sistemas de a bordo se desinfecten con regularidad y haya agua potable limpia disponible".



No es la primera vez que alguien advierte sobre esta circunstancia. En diciembre, la revista Travel + Leisure publicó que varias azafatas aseguraron que rara vez beben agua del avión porque los tanques de almacenamiento "se limpian esporádicamente, en el mejor de los casos".



En 2016, empleados de la industria del transporte aéreo relataron algunas anécdotas alarmantes en la sección AskReddit, del portal Reddit, como que el café es "absolutamente repugnante" porque nadie lava todas las mañanas el recipiente que lo contiene debido a que no cuentan con los suministros adecuados: "Simplemente, lo enjuagamos y echamos el café", explicaron.



Un análisis que realizó la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en 2012 reveló que el agua del 12 % de las aerolíneas comerciales de EE.UU. contenía bacterias coliformes ―del grupo de la "E. coli"―, consideradas como indicadoras de contaminación en el agua y los alimentos.