Ponen condiciones a Peña para que se quede en Wilstermann



15/01/2018 - 08:24:08

Los Tiempos.- El delantero cruceño de 29 años, Alcides Peña, busca vincularse a Wilstermann para la temporada 2018, aceptando las condiciones de los dirigentes aviadores de no recibir salario hasta finalizar su recuperación.



“El acuerdo que hicimos es que yo llegue como jugador libre para firmar con Wilstermann y el club, con el conocimiento de mi lesión, propone que el tiempo que demore mi recuperación no cobre ningún dinero”, declaró Alcides Peña, en contacto con el #1.



El informe médico sobre la lesión de Peña señala que sufrió una fractura en la cara anterior de la rótula derecha, el año pasado en Oriente Petrolero, después una tendinitis lo alejó de los últimos encuentros del torneo Clausura. Su recuperación demandará aproximadamente un mes debido a la atrofia muscular que sufrió por la falta de continuidad en el trabajo físico.



Al respecto, el representante del jugador, Rodrigo Osorio, manifestó que existe buen avance en las negociaciones entre Alcides Peña y Wilstermann y que esta semana finiquitarán el asunto con la vinculación del jugador con el acuerdo que “beneficiará a ambas partes”, además de contar con el aval de entrenador Álvaro Peña.



“Estamos esperando que llegue el presidente (Gróver Vargas), tenemos el visto bueno del profesor (Álvaro) Peña para que Alcides pueda fichar con el equipo bajo algunas cláusulas especiales que ponen cuando un jugador está en proceso de recuperación, para que sea viable la vinculación y ambas partes queden satisfechas”, manifestó Osorio.



Wilstermann enfrentará los partidos de la segunda fase de la Copa Libertadores de América ante el ganador del cotejo entre Universitario de Perú y Oriente Petrolero, uno será el 1 de febrero en condición de visita, y el otro el 8 como local, para lo cual aún no definieron la sede del compromiso.



De lograr la contratación de Peña en el equipo, Wilstermann contará con un tercer delantero experimentado, ya que tiene a Gilbert Álvarez y Ricardo Pedriel, más el brasileñoLucas Gaúcho que llegará hoy para sumarse al plantel.



“Me gustaría seguir marcando historia en el fútbol boliviano en uno de los cuatro clubes más grande de Bolivia, sabemos que Wilstermann es una vitrina para nosotros, además estando ahí estaré como en casa porque conozco a varios jugadores del equipo, porque los tuve como compañeros en la selección”, finalizó Peña.



Esta semana definirán si el jugador cruceño será o no parte del primer equipo para la presente temporada.



También queda pendiente definir si el otro delantero cruceño, Gabriel Rios, retornará o no al equipo para potenciar la delantera Roja en la presente gestión.







1 mes tiempo de recuperación. Debido a la atrofia muscular que sufrió el jugador, Alcides Peña, jugará aproximadamente en un mes en Wilster.







LUCAS GAÚCHO LLEGA HOY A COCHABAMBA



El delantero brasileño Lucas de Souza Gonçalves (Lucas Gaúcho) llegará hoy a Cochabamba (15:00) para firmar su vinculación con el plantel de Wilstermann.



El brasileño será el quinto extranjero en incluirse al club para la presente gestión, tras la salida de Raúl Olivares que cumplió su contrato y no renovó, y Carlos Alberto Rogger (Carlinhos) con quien los dirigentes rescindieron el contrato por bajo rendimiento.



Lucas Gaúcho, tras el arribo al valle, será sometido a una revisión médica para ver las condiciones físicas en la cual se encuentra y luego del informe de los galenos, se procederá a la firma del contrato para su vinculación.