Bolívar dice adiós a Dituro y traerá a un golero de Brasil



15/01/2018 - 08:23:07

Página Siete.- Paulo Roberto de Souza, representante del portero Matías Dituro, confirmó ayer que ya se llegó a un acuerdo con los dirigentes de Bolívar para que el golero juegue este año en Universidad Católica de Chile.





“(El acuerdo) es en calidad de préstamo. Mañana (hoy) puede haber una sorpresa”, dijo De Souza, consultado por este medio y otros chilenos.





Con la salida de Dituro, la Academia traerá a un futbolista brasileño, según el cuerpo técnico de Bolívar .



Dituro fue pretendido por el cuadro chileno desde que el técnico español Beñat San José, ex Bolívar, se hizo cargo del plantel cruzado, como es conocido en ese país.





Mientras que el portero llegó el pasado martes a Bolivia para incorporarse a los trabajos que iniciaron un día antes a cargo del nuevo estratega Vínicius Eutrópio. El miércoles ya no se entrenó a la par de sus compañeros. Pese a esto nunca se habló de la salida del guardameta de manera formal hasta ayer, debido a que Dituro tenía unos problemas familiares que tampoco le permitieron entrenar normalmente.



El preferido de Beñat





Matías Dituro es el portero preferido del estratega español. En la Universidad Católica también luchó por su llegada pese a que tenía la opción de contratar a Sebastián Viera, experimentado arquero uruguayo que milita en el Junior de Barranquilla.





En el pasado, luego de seis meses al frente de Bolívar, el técnico pidió como prioridad la contratación del portero argentino, que tenía pasado en los dos clubes grandes de Cochabamba y fue dirigido por Beñat San José en Antofagasta, algo que pesó al momento de su contratación.





Desde su llegada Dituro fue titular, jugó 43 de los 44 partidos de la División Profesional de Bolivia durante el 2017, sólo faltó en el último encuentro del torneo Clausura por una molestia en la rodilla.



Fue a Argentina para tratar su molestia.





También jugó los cuatro partidos por Copa Sudamericana que disputó el cuadro celeste.





En los encuentros que jugó por el torneo local recibió 40 goles, convirtiéndose en la valla menos vencida de todo 2017, además marcó un gol histórico de arco a arco ante San José el 23 de abril. En la Copa Sudamericana recibió tres goles en cuatro partidos que disputó, ante Deportes Tolima de Colombia y Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador.





En cuanto a la salida del portero, el director técnico aseguró el pasado viernes que sólo conocía que se fue a Argentina por un problema de salud de su esposa y que no sabía cuánto tiempo tenía el permiso de la dirigencia para ausentarse.





Tercer refuerzo cruzado





Según medios chilenos, el portero llegará hoy a la capital de Chile para sumarse a la pretemporada del club blanquiazul, a cargo de San José. Bolívar despediría hoy a Dituro.





En la UC, el golero se sumará a Andrés Vilches y Marcos Bolados, quienes llegaron a préstamo desde Colo Colo para esta temporada. Al igual que con el portero, Bolados fue jugador de San José, mientras dirigía Deportes Antofagasta en ese país, por lo que fue un pedido del ibérico para esta temporada.