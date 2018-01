Violencia: aumentaron más de mil casos el 2017



15/01/2018 - 08:07:35

El Día.- Los casos de violencia contra la mujer se incrementan cada año más y más. Según los datos brindados por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) los registros se incrementaron de 11.899 (dato del 2016) a 13.334 casos de violencia en la gestión del 2017. Según el coronel Raúl Angulo, director de la Felcv Santa Cruz, en los dos últimos meses del año pasado se dio la gran crecida de denuncias de diferentes tipos de violencia.



“El Plan Tres Mil, La Pampa de La Isla y la Villa Primero de Mayo son las áreas más conflictivas de la ciudad en caso de violencia familiar como de violaciones”, dijo Angulo, pero de la misma manera en la totalidad de las denuncias lo que más se ha registrado son hechos de violencia familiar, el año pasado la Felcv atendió 10.735 casos, mientras que en el 2016 se dieron atención a 9.500 y cada año es el tipo de violencia más elevado de los registros que tiene esa oficina.



Hay más conocimiento de la Ley y más denuncias. La Ley 348 es una ley integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, en ella se encuentran 17 tipos de atropellos en contra del sexo femenino, además de tipificar el feminicidio (Ver cuadro de la página).



“Este último año se nos han incrementado los casos, pero no es que haya aumentado más la violencia, sino que la gente ya está denunciando. El año pasado hemos hecho la campaña ‘Educando con amor y sin violencia’, una campaña muy fuerte que hicimos dando talleres todos los viernes en diferentes módulos educativos, trabajamos desde el mes de junio viajando a varios municipios cruceños con la finalidad de dar a conocer los 17 tipos de violencia y que la gente no tenga miedo”, explicó el coronel, ejemplificando que mucha gente desconocía el hecho de que su pareja le grite y le diga palabras horribles ya es un tipo de violencia.



Por otro lado, la autoridad confesó a que ese trabajo ayudó también a todas las instituciones comprometidas con la ley para que vayan contra la violencia, contra la trata y tráfico. “El resultado lo vimos al final del año donde noviembre y diciembre se incrementaron bastante los casos de denuncia en la Casa de la Mujer, la incentiva era a que no callen si es que habían pasado por hechos de violencia”.



Motivos de mayor denuncias. Míriam Suárez, presidente de la Casa de la Mujer, dijo que ella puede entender que el tremendo crecimiento de los casos de violencia últimamente se debe a que hay mujeres que hoy ya saben que existen leyes que protegen sus derechos y que no tienen por qué permanecer calladas.



Otro motivo que destacó es que las mujeres están incursionando en el trabajo fuera del hogar y cada vez con mayor protagonismo sin importar qué tipo de trabajo desarrollan ya sea en el mercado lavando ropa ajena, comercio o trabajando con un profesional. “No importa el trabajo que hagan pero al salir de las cuatro paredes y darse cuenta de la capacidad que tienen y romper esa dependencia económica y empezar a tomar decisiones por sí misma es lo que obviamente hace que las mujeres empiecen a empoderarse y empezar a decir yo también puedo generar mis propios ingresos y mantener mi familia y mi vida. Prefieren vivir así antes que seguir viviendo continuamente de la violencia”, sostuvo Suárez.



Por otro lado, las redes sociales se han convertido en factores que facilitan la trata, la pornografía, el reclutamiento de la mujeres para los servicios sexuales, explotación sexual y comercial del cuerpo de ellas y también de jóvenes varones.



La representante de la Casa de la Mujer, asegura que los datos que se dan en Santa Cruz y en todo el país tienen que ver con alguna de estas situaciones y ciertamente se está incrementando los hechos de violencia y cada vez se crean formas más sofisticadas y modernas de castigar el cuerpo de las mujeres. Esto se debe al poder masculino y el machismo que no se resiste a ceder un milímetro de esta idea de “hegemonía del poder y es algo estúpido y tonto porque creen que todo lo pueden hacer y en realidad los hombres no pueden hacer nada si no están las mujeres a sus lados orientándolos y aconsejándolos en cada paso que dan”.



Problemas de los hombres. Según dato de esta institución que acoge a mujeres víctimas de violencia, dice que la realidad por lo que existe generalmente los maltratos a las mujeres es el temor por parte de los hombres a esa capacidad y conocimiento que le surge a la mujer por haber vivido múltiples situaciones de discriminación en la pugna por el poder permanente. Por eso, la manera en que pueden condenar al sexo femenino y recluirla a las cuatro paredes es solamente “a través de la fuerza, la intimidación, la amenaza y el encierro, eso es lo que está sucediendo en estos momentos”, dijo Suárez.



Mensaje del secretario Antonio Guterres, secretario general de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio el año pasado un mensaje referente a la violencia contra la mujer:



Todas las mujeres y las niñas tienen derecho a una vida sin violencia. Sin embargo, esta vulneración de los derechos humanos se produce de distintas maneras en todas las comunidades, y afecta en particular a las personas más marginadas y vulnerables. Más de 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo han padecido violencia física o sexual a lo largo de su vida; 750 millones de mujeres se han casado antes de los 18 años, y más de 250 millones han sido sometidas a la mutilación genital femenina.



Los ataques contra las activistas de los derechos de la mujer han alcanzado niveles alarmantes, y la violencia contra las mujeres que se dedican a la política dificulta el avance de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las mujeres.



La ONU está haciendo frente a la violencia contra las mujeres a través del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer; la iniciativa Spotlight. de las naciones unidas



Punto de vista



"Hay tres tipos de violencia que se repiten desde años"



“La Casa de la Mujer está por cumplir 28 años de trabajo y la situación no varía, es decir la violencia cometida contra las mujeres sigue siendo violencia psicológica física y violencia sexual matizada con violencia económica entre otros especificados en la Ley 348.



El problema es que estos cuadros de violencia se empeora y agravan con los feminicidios aunque no significa que hoy los hombres son más asesinos de sus compañeras, sino que infelizmente siempre lo hubo, la diferencia es que hoy se lo puede denunciar y la sociedad civil puede advertir de situaciones que pueden resultar de un círculo de la violencia que hace el machismo sobre las mujeres.



17 Tipos de violencias en la ley 348



1. Violencia física

Es toda acción que ocasiona lesiones o daños corporales, interno, externo, temporal o permanente empleando o no fuerzas física, armas o cualquier otro medio.



2. Violencia psicológica.

Conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.



3. Violencia sexual.

Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.



4. Violencia patrimonial y económica

Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propicios o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.



5. violencia feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.



6. Violencia mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión o explotación de mujeres, que la injurian o atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen.



7. Violencia simbólica y/o encubierta. Son mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.



8. Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre.

Es toda expresión verbal o escrita de ofensa insulto difamación calumnia y otras tendencias o pública que desacredita, degrada, afecta el nombre la dignidad y la honra de la mujer.



9. Violencia contra los derechos reproductivos

Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral, tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto y lactancia.



10. Violencia en servicios de salud

Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada que niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata por parte del personal de salud.



11. Violencia laboral.

Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior o inferior jerarquía que discrimina y humilla a la mujer.



12. Violencia en el sistema educativo plurinacional

Es todo acto de agresión física, psicológica y sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo, regular, alternativo, especial y superior.



13. Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer.

Entendiéndose lo establecido en el artículo 7 de la ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres.



14. Violencia institucional .

Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o personal de instituciones privadas que implique una acción discriminatoria prejuiciosa humillante que niega a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.



15. Violencia en la familia.

Es toda agresión física, psicológica o sexual cometido hacia la mujer por el cónyuge, excónyuge, conviviente, familia o parientes.



16. Violencia contra los derechos y la libertad sexual.

Es toda acción u omisión que impida, restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar una vida sexual libre, seguro, afectiva y plena o que vulnere su libertad de elección sexual.



17. Cualquier otra forma de violencia.

Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres.



Ruta de atención en caso de violencia



1 Si has sufrido violencia física (golpes, lesiones), psicológica (insultos, gritos, humillaciones), sexual u otro tipo de agresiones por parte de tu pareja, expareja, familiar u otra persona. Denuncia estos delitos.



2 Si estás en riesgo o necesitas ser auxiliada llama a la Policía.

Líneas gratuitas:

800140348

800140223

Radio Patrullas 110.



3 Puedes acudir a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), ahí recibirán tu denuncia, tomarán tu declaración y si lo requieres te llevarán a un servicio de salud para ser atendida.

La denuncia será remitida al Ministerio Público.



4 Si acudes directamente al Ministerio Público se recibirá tu denuncia aunque no presentes pruebas se tomará tu declaración, se solicitará tu valoración médica, psicológica, social y los respectivos certificados e informes. Si ya tienes el certificado médico se pedirá tu homologación al médico forense.



5 Si has sido víctima de violencia sexual es necesario que seas examinada por un médico forense. Tienes derecho a recibir anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo y a recibir orientación adecuada para prevenir infecciones de transmisión sexual VIH/Sida.



6 El Ministerio Público podrá ordenar al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) para que te brinden apoyo legal, psicológico y social. Además, elaborar a los informes requeridos por la fiscalía, asimismo, un abogado estará a cargo de tu casa durante todo el proceso.



7 El fiscal dispondrá medidas de protección a tu favor. Ejemplo, ordenará la salida del domicilio y que tú retornes a esto, si así lo deseas, que no se te acerque o se comunique contigo. La entrega de tus objetos y documentos personales u otra medida para protegerte.



8 Si no tienes dónde ir y estás en riesgo, debes ser acompañada a la casa de familiares, amigas o derivada a una casa de acogida o refugio temporal, donde puedes permanecer con tus hijos hasta 3 meses y recibir atención.



9 La Felcv, bajo la dirección funcional del fiscal investigará y recolectará todas las pruebas para establecer la responsabilidad del denunciado.



10 Los delitos contra la vida y los delitos sexuales (violación) no se concilian en ningún caso. Nadie puede presionarte o promover (aconsejar, sugerir) que contiene un delito de violencia.



11 Si la fiscal considera que el denunciado cometió el delito presentará la impugnación y luego la acusación en su contra para ser enjuiciado.



12 Durante el juicio la o el juez y el Tribunal de Sentencia escucharán a las partes. Estos recibirán las pruebas y decidirán si condenan o no al acusado.