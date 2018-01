Sucre: Lluvias de enero todavía están en niveles mínimos



15/01/2018 - 08:06:30

Correo del Sur.- El promedio de precipitación pluvial en Sucre durante enero es de 110 milímetros por metro cuadrado, pero en lo que va del mes sólo se registraron lloviznas que no sumaron ni 25 milímetros, según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).



El responsable Departamental del SENAMHI, Franz Delgadillo, indicó que si bien el año comenzó con precipitaciones las mismas fueron en cantidades bajas.



"Las lluvias hasta el día sábado no acumularon más allá de los 25 milímetros, un nivel que por ahora es bajo considerando que la media normal para enero está sobre los 110 milímetros", remarcó.



Sin embargo, consideró que en los próximos días podrían darse mayores precipitaciones que permitan alcanzar el rango normal de lluvias.



GESTIÓN 2017



El año pasado, en el periodo de enero a marzo, las precipitaciones estuvieron dentro de rangos normales. Otra fue la realidad octubre, sin embargo, pues ese mes superó la media normal en 50%, producto de la torrencial lluvia con granizo del día 12 que llegó a acumular una precipitación pluvial de 46 milímetros.



Noviembre fue un mes deficitario no sólo en Sucre sino en las provincias, lo que generó algunos problemas de desabastecimiento de agua, en tanto que diciembre estuvo dentro de rangos “casi normales”.



El año pasado las lluvias estuvieron cerca de la media normal de 618.2 milímetros, muy por encima de los 411 milímetros de 2016, cuando el déficit de lluvias fue del 35% con relación a 2015.