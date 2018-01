Tarija: Contraloría advierte sobre doble salario en Juan Misael Saracho



15/01/2018 - 08:05:15

El País.- La Controlaría General del Estado (CGE) advirtió a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) sobre doble percepción de salarios de docentes, por lo cual el Rectorado emitió una resolución para evitar incurrir en esa falta.



El problema se presentó con los cursos de verano, toda vez que los docentes salían de vacación y como todos los trabajadores, siguen percibiendo su salario durante ese periodo, pero al dictar una materia en ese periodo de descanso recibían otro salario adicional, por lo cual se incurría en una doble percepción.

El rector de la UAJMS, Gonzalo Gandarillas, explicó que en anteriores gestiones hubo ese problema, pero a raíz de la recomendación de la Contraloría, instancia que emitió directrices para cumplirla, emitieron un instructivo para los decanos y vicedecanos.

El instructivo indicaba a las autoridades facultativas que el curso de verano, al ser de tiempo completo, los docentes que estaban de vacación y que estaban habilitados para dictar esa materia, debían de cortar su periodo de descanso para recién impartir esa modalidad de clases, o de lo contrario asignar a otro catedrático sin que se incurra en una doble percepción.

“Eso está ocurriendo con algunos docentes que dijeron que suspenden su vacación para dictar el curso de verano, los demás continúan su vacación, por lo que se tuvo que recurrir a gente de afuera que tenga experiencia en el área-comentó Gandarillas-.De esa manera no estaríamos incurriendo en la doble percepción de salario”.

El vicepresidente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Roberto León, sostuvo que ese tipo de situación lo denunciaron en anteriores gestiones, toda vez que había docentes que incurrían en ello.

Al margen de esto, el dirigente señaló que las actuales autoridades, aún conscientes de esa situación, no tomaron previsiones al respecto porque se emitió el instructivo de manera tardía y sus compañeros se quedaron sin docentes, por lo cual están perjudicados, principalmente en Yacuiba y Villa Montes.

“Lo que sucede es que los requisitos para dictar los cursos de verano están diseñados para que puedan dictar los docentes más antiguos, sin dar oportunidad a nuevos profesionales, que incluso están más preparados que los catedráticos antiguos-sostuvo León-. Ahora sucedió esto y no hay docentes para que dicten esas materias, los perjudicados somos los estudiantes”.

La secretaria Académica, Shirley Gamboa, explicó que en el curso de verano se imparte una materia que se debería dictar en seis meses, pero esa modalidad permite llevarla en un mes, por eso se exige requisitos fuertes, uno de ellos es que el docente haya impartido mínimamente cinco años esa materia y que tengan experiencia en el área por la particularidad que se tiene.

En las materias que se dan semestralmente se cumplen seis horas por semana, pero en los cursos de verano son cuatro horas diarias para así completar la carga que se exige.

Por esa situación, la funcionaria dijo que esos aspectos hicieron que no se pueda encontrar los docentes que cumplan todos los requisitos para dictar las materias, pero parte de ellas fueron subsanadas e iniciaron con uno o dos días de retraso.