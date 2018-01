Cochabamba: Siete comunidades de Tiquipaya están cercadas por ríos



15/01/2018 - 08:04:01

Opinión.- Los caudales de dos ríos de Tiquipaya aumentaron tanto, que rebalsaron y cubrieron las rutas de acceso a siete comunidades de Tiquipaya.



Los dirigentes de esos poblados que están ubicados a más de seis kilómetros de ese municipio, llegaron hasta la ciudad de Cochabamba el fin de semana para denunciar que están aislados.



El secretario de la Subcentral Torreni, Pedro Mayta, contó que “no puede ingresar ni un solo auto hasta el pueblo. Dentro de poco, ni siquiera la gente podrá pasar porque el río está creciendo”.



DETALLES Mayta explicó que las corrientes de agua que rebalsaron son Dobledero Mayu y Tambillo Mayu.



El caudal de ambos inundó los caminos vehiculares y peatonales desde el pasado jueves.



Desde ese día, hasta ahora, los comunarios no pueden transportar sus productos agrícolas a los principales mercados de Cochabamba, debido a que no hay ningún vehículo que pueda atravesar los sectores inundados.



Mayta calculó que al menos el 40 por ciento de su producción ya está dañada, porque, hasta ahora, no pueden sacarla de las comunidades.



Los siete poblados afectados pertenecen a las subcentrales Torreni, Totolima y Carmen Pampa y se caracterizan por producir papa, locoto, zapallo y achojcha, entre otras verduras y tubérculos. “Ya deberíamos sacar esos productos a la ciudad”.



En las subcentrales de Tiquipaya, esta es temporada de cosecha, por lo que los diferentes productos ya están empaquetados en sacos grandes y, para que no se dañen, los cubrieron de la lluvia con cartones y plásticos.



RECURRENTE Mayta denunció que este hecho se registra cada año en temporada lluvias.



Contó que reportaron a la alcaldía de Tiquipaya las condiciones en las que se encuentran, pero, hasta ahora, no les envían ayuda.



Los comunarios temen que, con el transcurso de tiempo, ni siquiera ellos puedan entrar o salir a su tierra de origen. Y es que, el único puente de paso peatonal que hay en el lugar, está siendo golpeado por el agua y, de a poco, está perdiendo algunas piezas. “Pasar por ahí ya es un riesgo”.



Este medio de comunicación intentó contactarse con el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Angulo, para consultarle si están auxiliando a los poblados, pero no respondió su celular.