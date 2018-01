Presumen trata o asesinato de pareja desaparecida



El Diario.- Familiares de la pareja desaparecida el 1 de enero, Jesús Miguel Cañisaire y Carla Bellot, albergan esperanza de encontrarlos con vida, sin embargo, la teoría técnica de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) indica que podrían ser víctimas de trata y tráfico de personas o de asesinato.



“Se debe considerar la posibilidad de la muerte efectuada con violencia. En el caso puntual, no queremos desalentar a nadie, pero hemos encontrado el teléfono de Bellot y rastreamos el chip de Cañisaire” afirmó el Director Departamental de la Felcc, de La Paz, tras afirmar que no se trata de desesperanzar a los familiares de la pareja.



La autoridad policial señaló que el método de investigación que utiliza la Policía determina que una persona que no toma contacto con su familia y que está declarada como desaparecida es víctima de delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral, sexual o tráfico de órganos.



La hipótesis de los investigadores asignados al caso determinan que la pareja en primera instancia fue objeto de robo agravado, en pasadas semanas se rastreó a una persona que utilizó el chip telefónico de Cañisaire y días después se halló el teléfono de Bellot que fue comercializado en el Barrio Chino de El Alto por un par de personas que se dedicaban a la venta de celulares de dudosa procedencia, una de ellas, detenida preventivamente en el penal de San Pedro.



ESPERANZAS



Por otra parte, la madre de Jesús Miguel Cañisaire, Hilda Calatayud, expresó su esperanza de hallar a su hijo con vida después de que este desapareció en Año Nuevo de la discoteca Planta Baja, donde junto a su pareja, Carla Bellot, fueron vistos por última vez. “Mi corazón me dice que mi hijo vive. Está sufriendo ahorita. No sé quién lo tiene, pero Dios me va a mostrar” decía con angustia Calatayud. Doña Hilda reiteró que desde entonces no tiene ningún contacto con su hijo. La mujer, que tiene cinco hijos, recordó a Jesús Miguel como una persona tranquila y ejemplar hijo.



Señaló que Jesús Miguel era como el papá de la familia desde que su progenitor falleció hace 15 años atrás. “El más querido era mi hijo”, dijo Hilda entre sollozos por la situación que podría estar pasando el joven.



La progenitora expresó su confianza en que la Policía lo encontrará con vida. Sin embargo, la entidad policial presume que la joven pareja fue víctima de un robo agravado y no descarta su posible asesinato.



A 15 días de la desaparición de la pareja, según resultados de las investigaciones se ha capturado a cinco personas que prestaron sus declaraciones; dos están con detención preventiva, acusadas de tener en su poder el celular de Carla Bellot.



INVESTIGACIÓN



El Director de la Felcc explicó que el protocolo de búsqueda en la investigación de personas desaparecidas indica que, en primera instancia, se debe indagar en el entorno personal y laboral de las víctimas, luego recurrir a indagar lugares como hospitales y cementerios.



Respecto a la pareja desaparecida, los rastreos realizados por el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) identificaron a varias personas que habrían utilizado los teléfonos móviles de las víctimas.



“En pasados días se ha registrado un celular marca Huawei en el cual se ha introducido el SIM card de Jesús, hemos logrado la captura de esta persona y ella nos ha justificado que el teléfono le habría sido robado en el Ojo de Agua en el mes de julio y que lo tenía su prima. En días pasados encontramos el teléfono que estaba siendo vendido en El Alto por personas que se dedican al comercio de celulares de dudosa procedencia, nos falta encontrar a la persona que ha vendido el teléfono a Siñani. Cuando hallemos a este podremos averiguar qué ha pasado con los jóvenes desaparecidos” señaló.



30 POLICÍAS



Las investigaciones policiales sobre este caso extrema esfuerzos en todo el país, la Policía desplegó a al menos 30 efectivos de distintas divisiones y tres investigadores.



“El Ministerio Público ha asignado tres investigadores, sin embargo, cerca de 30 policías de diferentes divisiones están haciendo el trabajo de campo buscando información en todas las áreas para buscar a las victimas desaparecidas”, puntualizó el Director de la Felcc.