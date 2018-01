La Paz: Ovocontrol en las plazas para frenar proliferación de palomas



15/01/2018 - 08:01:23

Página Siete.- La sobrepoblación de palomas es potencial causa de una serie de enfermedades en los seres humanos. Para evitar la proliferación del ave en La Paz, y los riesgos que conlleva, personal de Zoonosis realiza una campaña de ovocontrol en plazas, escuelas y parques.





El ovocontrol es un método que vuelve infértiles los huevos. Se aplica introduciendo en la alimentación de las aves un producto (ovistop) elaborado con hormonas que controlan la ovulación de las palomas.





“Es un producto que tiene una hormona que hace esterilizar periódicamente al ave. Es decir que todos los huevos que va a poner la paloma serán infértiles, por lo que no nacerán pichones y de esta manera se controlará la población de las mismas”, explicó el encargado de control de vectores de la Alcaldía de La Paz, Fernando Guzmán.





El anticonceptivo tiene la apariencia de granos de arroz (pellets o grageas). Está diseñado sólo para aves y no afecta a otro tipo de animales. No hace mayor daño a las palomas y es un método de control de plagas usado en todo el mundo.





Sobrepoblación de palomas





“La paloma común (Columna livia) es una especie introducida por el humano por todo el mundo.



Grandes poblaciones de individuos ferales habitan en las ciudades donde encuentran una inagotable fuente de alimento, ya sea en los basurales, o porque las personas las alimentan en las plazas. Es bien conocido que sus excrementos deterioran edificaciones y monumentos públicos, a lo que hay que añadir la posible transmisión de enfermedades hacia otras aves o incluso humanos”, sostiene el biólogo Álvaro Garitano Zavala en el libro Manual del naturalista urbano.



En La Paz existen aproximadamente 30.000 palomas, según estimaciones de la Alcaldía. Cada ave puede poner hasta 200 huevos al año, de los cuales al menos el 50% es fértil.





A ello se suma la alta capacidad de adaptación del ave. Se alimenta prácticamente de todo, incluida basura y paulatinamente ha perdido el miedo al humano e incluso a los autos.



Guzmán recomendó a la población que evite dar de comer a estas aves, que no deje bolsas de basura en espacios públicos y que mantenga limpios los patios de las viviendas; así como las azoteas y entretechos. “Así se reducirá el número de nidos y de colonias del animal”.



Riesgos para la salud



De acuerdo al encargado edil de control de vectores, las palomas pueden transmitir a los seres humanos múltiples enfermedades infecciosas y además de causarles problemas alérgicos.





Son también potenciales transmisoras de la salmonelosis o la colibacilosis. Estos males se contagian mediante las heces del ave que convertidas en polvo y transportadas por el viento son inhaladas por las personas.



“Los más afectados son los niños, los adultos mayores, las personas infectadas con VIH, enfermos con cáncer y diabetes y otros pacientes con las defensas disminuidas”, dijo el especialista.



Campaña de control





Para continuar una campaña de control de la sobrepoblación de palomas, la semana pasada personal de la unidad municipal de Salud Integral de Animales y Zoonosis aplicó grageas de Ovocontrol en las plazas Murillo y San Francisco; además en inmediaciones del Palacio Consistorial. El control se ampliará a otras áreas verdes y escuelas de la ciudad, informó la Alcaldía.





La campaña se aplica en la sede de Gobierno desde 2014. Mediante la distribución del alimento anticonceptivo el plan pretende reducir la población de estos animales en un 50% en el plazo de cinco años.





Anteriormente, Zoonosis realizaba una labor de recolección de huevos. Cada 15 días se recogían 70 huevos del techo de la Catedral Metropolitana y de otros espacios públicos donde proliferaban los nidos. Entonces 90% de ellos eran fecundos. Tras la implementación del ovistop, se recogieron entre 40 y 50 huevos, de los cuales el 95% no estaban fecundos, determinó la evaluación municipal.





Palomas en La Paz



Población Se calcula que en el área urbana del municipio de La Paz actualmente hay más de 30.000 palomas.

Aglomeración Sólo en la plaza Murillo más de 1.000 palomas se reúnen diariamente para comer y descansar.

Método El ovocontrol se aplica introduciendo en la alimentación de las aves un producto (ovistop) elaborado con hormonas que controlan la ovulación de las palomas.

Control Hasta 2012, los huevos eran recolectados del techo de la Catedral cada 15 días. 90% eran fértiles.

Anticonceptivos Después de la implementación del método del ovistop, de 40 huevos recolectados cada 15 días, 95% no son fecundos.

Enfermedades Las palomas pueden transmitir a los seres humanos múltiples enfermedades infecciosas y de problemas alérgicos.

Vulnerables Los grupos más vulnerables a contagios son los niños y los adultos mayores.