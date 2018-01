Fejuve de El Alto ratifica paro con cierre de carreteras contra el Código Penal



15/01/2018 - 07:54:06

Los Tiempos.- La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto confirmó el paro de 24 horas e instruyó a los presidentes y vecinos de los 14 distritos de esa urbe a acatar la medida con bloqueo de calles en rechazó al nuevo Código de Sistema Penal.



"Si, se ha convocado ya, después de un ampliado de presidencia se ha determinado un paro de 24 horas el día lunes 15 de este mes. El único pedido es la abrogación total, la anulación del Código de Sistema Penal, la cual se realizará desde las 00:00 horas del día lunes", manifestó el dirigente de la Fejuve de El Alto, Raúl Canaza al portal Urgentebo.



Detalló que en este paro cívico, habrá diferentes puntos de bloqueo y el cierre de carreteras. "El día de mañana ya se están cerrando las carreteras principales, las avenidas, las calles, en si toda la ciudad de El Alto va a paralizar. Ya tenemos el respaldo de diferentes organizaciones sociales de El Alto, tanto lo que es la COD, los gremiales, el magisterio, lo que es los fabriles, el sector salud, comités cívicos".



Canaza, dijo que mañana con el pasar de las horas también se irán sumando otros sectores, porque también se conversó con el sector transporte y dijo que está respaldando la movilización de la urbe alteña.



Anunció que en caso de que no escuchen su demanda, no descartan iniciar un paro indefinido. "Si es que no somos escuchados por parte del presidente (Evo Morales) no descartamos entrar a un paro indefinido, huelgas de hambre, yo creo que el pedido es a nivel nacional y nosotros como Fejuve, solamente somos portavoz del pueblo".