Sucre: BST se adhiere a la lucha contra el Código Penal



15/01/2018 - 07:51:32

Correo del Sur.- A la reunión que se realizó el viernes en la casa Condori asistieron representantes de Santa Cruz, Tarija, Potosí y Oruro; allí también decidió fortalecer las coordinadoras departamentales de la defensa de la Constitución.



La organización política Bolivia Somos Todos (BST) liderada por el ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori, anunció que se sumará al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) e instó a los sectores en conflicto a reflexionar.



En su primera reunión de esta gestión el Comité Ejecutivo de BST, que es parte de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Constitución Política del Estado, determinó sumarse al comité reactivado por instituciones de la sociedad civil a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) con el objetivo de luchar contra el Código del Sistema Penal y hacer prevalecer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.



“Actualmente la lucha ya no debe ser encarada sólo por los médicos porque el nuevo Código del Sistema Penal que han aprobado afecta a todos, no solamente al sector movilizado también al sector que no está movilizado; hoy está al lado del Gobierno, pero mañana recién va a sentir”, indicó Condori.