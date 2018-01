Están muertos de miedo con la repostulación de Evo



15/01/2018 - 07:50:25

El País.- El gobernador de Beni, Alex Ferrier afirmó que las movilizaciones en esa región en contra del Código del Sistema Penal son una excusa, porque en realidad los “corruptos” de la anterior gestión “están muertos de miedo” por la repostulación del presidente Evo Morales.



¿Que nos vienen con el código? No les interesa el Código del Sistema Penal, lo que están es muertos de miedo con la repostulación de Evo el 2020”, sentenció el gobernador beniano en un acto en la ciudad de Trinidad.



La autoridad acusó a exfuncionarios de la anterior gestión de la administración departamental de protagonizar las movilizaciones bajo el argumento de rechazar y pedir la abrogación de la norma penal, aunque dijo que el transfondo es político.



“¿Por qué nunca han marchado para preguntarles a los clanes familiares que gobernaron Beni qué se hicieron con más de 1.000 millones de dólares? Le digo a los que nos ven y que marcharon ayer (viernes) puros exfuncionarios de la Gobernación corrupta que había en anteriores administraciones”, acusó la autoridad departamental.

Ferrier protestó porque las movilizaciones se producen en base a “mentiras” sobre la norma penal que está vigente desde el pasado mes de diciembre.



Por esa razón dijo que promovió una reunión entre los presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa con los dirigentes de ganaderos de Beni para que puedan plantear sus inquietudes y preocupaciones, después que la pasada semana se movilizaron.



“Marcharon los amigos ganaderos no ha habido un Gobierno en Bolivia que apoye más a los ganaderos en Beni”, sostuvo al referirse al apoyo que recibieron de la actual administración gubernamental.



Dijo que al igual que en las gestiones 2007 y 2008, la campaña sobre el código está vinculada a “mentiras”, divulgando que con la norma los ganaderos perderán sus estancias o que será castigada la castración de los torillos. “Con esas mentiras están Presidente. Eso ponen en las Redes Sociales”.



“Presidente le quiero contar, si algo debemos reconocer es que nos está costando al Gobierno mostrar la verdad”, sostuvo al referirse a la información que circula en las redes sociales y que en su criterio no necesariamente refleja la verdad del código.

Por su parte el presidente Evo Morales quien llegó a Beni para la entrega de cabañas turísticas, de viviendas a policías y una sede a los mototaxistas, rememoró que durante la Asamblea Constituyente se utilizaron similares “mentiras”, al igual que el 21 de febrero y ahora con el Código del Sistema Penal.



Para el Referendo del 21 de febrero de 2016, estalló el escándalo vinculado a su expareja Gabriela Zapata quien sostuvo la historia que tenía un hijo con el Mandatario.



Crece presión

La Central Obrera Boliviana (COB), el Comité Nacional de Defensa de la Democracia y ahora la Coordinadora Nacional por la Defensa de las Libertades Democráticas cumplirán el paro de 72 horas y las marchas previstas para este lunes y martes exigiendo la abrogación del Código del Sistema Penal y en defensa del 21F.



“La COB y el Conade están coordinando con las coordinadoras y comités del país el paro y las marchas. Sin embargo, yo quiero decir que el Gobierno está subestimando estas marchas, pero será perjudicado políticamente porque la población en su conjunto se está movilizando”, declaró Guido Mitma.



El dirigente sindical dijo que desde la pasada semana se cumple un “paro escalonado” de 24 horas, de 48 horas con movilizaciones y que desde este sábado, el lunes y martes se cumplirá la paralización de actividades pero también se realizarán dos marchas.



Este lunes la movilización empezará en la Estación central y bajará hacia el centro de la ciudad, el martes el punto de encuentro será en el Polifuncional de la ciudad de El Alto desde donde también descenderán a la Hoyada.