Tres bajas en huelga de hambre de parlamentarios



15/01/2018 - 07:47:59

El Diario.- Los diputados de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, Rodrigo Guzmán y Griselda Muñoz, tuvieron que abandonar la huelga de hambre que está instalada hace siete días en la Asamblea Legislativa, exigiendo la abrogación del nuevo Código de Sistema Penal.



Médicos de la Cruz Roja realizaron el control de signos vitales de los huelguistas que sufrieron una descompensación en su estado de salud, por lo que los galenos recomendaron su inmediato trasladado a centros hospitalarios.



Los legisladores asumieron esta drástica medida de presión hace seis días, luego de que la senadora de oposición Carmen Eva Gonzales decidió declararse en huelga de hambre, quien denunció que la primera noche no le permitieron tener frazadas ni usar los baños del Legislativo.



El presidente de la Cruz Roja filial La Paz, Reynaldo Ayala, explicó que entre los huelguistas se diagnosticó casos de debilidad, deshidratación y hasta insuficiencia renal, debido a la huelga de hambre, condición de salud que puede afectar con mayor incidencia en aquellos que presentan enfermedades crónicas.



El médico indicó que si bien los signos vitales de los ayunadores no reportan situaciones de gravedad, su estado físico está decaído.



El pasado viernes, la diputada Tatiana Añez, suplente por la circunscripción 47 de Unidad Demócrata (UD), fue la primera baja que se registró en el piquete de huelga. Explicó que debió dejar el ayuno por recomendación médica, puesto que presentaba bajos niveles de presión y de azúcar.



La huelga de hambre inició con 17 asambleístas, hasta la fecha se registraron cuatro bajas y quedan 13 legisladores que continuarán en la medida hasta que el Gobierno escuche sus demandas.



Por otra parte, el diputado Amílcar Barral, quien también está en la medida de presión, convocó a sus colegas opositores a que puedan incorporarse a esta forma de protesta, tomando en cuenta que es necesario demostrar que están unidos.



“Esperemos que los compañeros de oposición, sin ningún tipo de obligación, puedan acoplarse a estas medidas, si sólo van a venir a visitarnos es mejor que no lo hagan porque somos de la misma oposición y también deben asumir estas acciones”, expresó.