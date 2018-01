COB a Evo: Su entorno le hace cometer errores garrafales



15/01/2018 - 07:46:44

Página Siete.- El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, es uno de los principales líderes sindicales con una voz crítica al Gobierno, reconoce que apoyó al Ejecutivo, pero -dice- que su distanciamiento se produjo cuando se empezó a violar los derechos de los trabajadores.





El exministro de Gobierno Hugo Moldiz le criticó por una supuesta alianza con la burguesía. ¿Qué dice al respecto?





Es una falsedad. ¿Cómo es posible que este Gobierno esté queriendo criminalizar el derecho a la protesta? Es un derecho constitucional. Lamentablemente quiero decirle a Evo Morales que quienes le están haciendo cometer errores garrafales es su entorno. ¿Cuál es nuestro pedido? el respeto a la Constitución Política del Estado.





¿Qué generó el distanciamiento que tuvo con el Gobierno?





Se vulneraron derechos. En 1985 se dijo que solo afectaría al sector minero. El año pasado con la norma 2765 se ha echado a la calle a muchos compañeros en el caso de Enatex. No se respetó el fuero sindical, ni a las compañeras en gestación menos a los discapacitados.





Han dicho que la acción popular sólo afectaría a los médicos pero fue de manera general. Dijeron que este Código iba a proteger a todos pero es falso, hay muchos artículos que afectan a los bolivianos que amedrentan y acallan. ¿En qué queda el Estado de Derecho, la libertad y la justicia social para avanzar en este proceso de cambio?, que lamentablemente está siendo traicionado por el propio Gobierno.





El viceministro Rada dice que ya no representa a nadie...





Rada es político. Quienes se deben pronunciar son los compañeros y las organizaciones de base son los que han elegido a Mitma, no Rada.