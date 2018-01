Rivero sobre sistema penal: No podemos seguir con el colapso

15/01/2018 - 07:44:58

Página Siete.- La diputada oficialista Susana Rivero sostuvo ayer que no se puede continuar con el “colapso” que se registra en el sistema penal. La autoridad expresó que el actual “modelo jerárquico” no permite “destrabar el cuello de botella”.





Rivero recordó que la cumbre judicial emitió nueve mandatos en materia penal. El primero -dijo- fue “refundar” el sistema de justicia penal. En ese marco, indicó que el nuevo Código de Sistema Penal hace una “transformación estructural”.





“No podemos seguir con el colapso que tenemos en este momento. Al año ingresan al sistema 136 mil causas penales, pero el sistema sólo tiene capacidad para resolver 25.000”, explicó la diputada masista en el programa El pueblo es noticia.





La legisladora agregó que el resto de casos (el 91%) queda “atorado” en la primera etapa procesal, en los jueces de instrucción o control de garantías. “Ahí está atrapada la carga procesal”, afirmó.





Rivero identificó que el “modelo jerárquico” no permite destrabar este cuello de botella. Ya continuación indicó que el 86% de las causas están en etapa preparatoria o de investigación; el 12%, en juicio; y sólo el 2% de los casos ha concluido. “Entonces hay ahí un colapso que había que resolver”, expresó.





El otro problema que detectó la diputada es que, entre jueces y vocales de sala penal, hay 1.012 jueces, que “nos cuestan al año 234 millones de bolivianos”. En ese marco, subrayó que los jueces de primera instancia “tienen muchísimo trabajo” (86% de la carga procesal está “atorada” ahí) y “los que ganan más, que son los de sentencia o tribunales de sentencia, tienen apenas el 12% del trabajo”.





Rivero expresó que “el nuevo modelo, a todos, los va a poner a trabajar en las mismas condiciones”.



http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/15/rivero-sobre-sistema-penal-podemos-seguir-colapso-166522.html