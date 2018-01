Aduana Nacional prepara recintos con atención ininterrumpida las 24 horas



Los Tiempos.- En la última década, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) ha implementado una serie de innovaciones técnicas y humanísticas con el objetivo de mejorar los procesos y trámites administrativos de regularización del comercio.



Uno de los nuevos proyectos que se emprenderá esta gestión es el funcionamiento de “recintos aduaneros con atención ininterrumpida”, es decir las 24 horas de los 365 días del año. Esta información entre otras las brindó la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, en una entrevista con Los Tiempos.



¿Cuál es la perspectiva de la ANB para este 2018?

Bueno, como toda institución aduanera perseguimos un mismo objetivo: la agilización, por lo que estamos pretendiendo que este fin de mes empiece a funcionar nuestra primera aduana las 24 horas durante los 365 días. Entonces, la primera será en el departamento de Santa Cruz.

Estamos en los últimos pasos, se va a seleccionar la mercancía como se lo hace en cualquier otro país.



Esto va a salir rápido como tiene que salir y con la valoración que corresponde.



¿Qué otra perspectiva para este año?

El próximo (recinto aduanero) será en febrero y tiene que ser Oruro, va ser en una extensión de Pasto Grande. Estamos pensando una aduana especializada, justamente todo lo que significa Iquique.

El otro gran proyecto que pensamos concluir en el primer cuatrimestre debería ser la descongestión en Tambo Quemado, porque tenemos la donación de una comunidad a la altura de Lagunas. Estaríamos pensando hacer la inversión en el primer cuatrimestre ya teniendo ahí por lo menos un lugar donde desahogar, ya sea nivel de exportación o importación y revisando despacho de camión.



¿Cómo está el proceso del uso de precintos electrónicos?

De hecho Chile se ha opuesto que se ponga en Arica si no hay un seguimiento. Entiendo que hay un convenio de parte de la ATIT y no todos están de acuerdo, pero estaríamos pensando en poner el precinto a partir de la frontera y ya dedicarnos específicamente por el sistema de monitoreo ya solamente para los camiones que tengan este tipo de señal, ya hemos hecho las primeras pruebas, está bien.

Otro elemento, es el tema de comunicaciones, las radios y en este tema nos favorece la alianza que tenemos con las Fuerzas Armadas.



Actualmente ¿cuál es la imagen de la ANB a nivel internacional?

Primero, Bolivia en la región es el coordinador del grupo Operador Económico Autorizado (OEA), la coordinación está a cargo justamente de países como Brasil, Argentina, pero Bolivia tiene un lugar importante.

Eso significa enfrentar a un empresario privado ante el Estado y demostrarle que el Estado no era perseguidor y menos era draconiano, que lo que queríamos era ver sus registros contables, ver que era un operador de comercio que sea confiable para el Estado.



¿Qué resultados se tienen?

Hemos tenido resultados positivos, son 13 empresas, las más importantes, que tenemos en estos momentos como certificadores. Importadores como Bagó, Droguería Inti, Huawei, Pil Andina, La Papelera, San Cristóbal y las agencias despachantes son alrededor de cinco.

Logramos que el común de la gente entienda cuál era el propósito de la Aduana que nada más es guiar a que tengamos un objetivo y ese es el comercio lícito.

Por mucho tiempo se signó a Bolivia como que transportaba y contaminaba su mercancía con temas de narcotráfico u otros elementos, ahora tenemos una primera empresa transportista que ha calificado como una OEA, como es Paker SRL Imbolpack.



¿Cuáles son los ingresos que obtuvo la Aduana en 2017?

Antes tenemos que resaltar la posición de los gremiales, porque ellos han empezado a hacer las importaciones por la vía legal, producto de esto y las acciones de interdicción, la Aduana al 31 de diciembre ha terminado con una recaudación de 9,4 adicional alcanzado en la anterior gestión (2016). Estamos hablando de 14 millones de bolivianos por encima de lo previsto.

Esa evaluación nos lleva a pensar que los operativos de decomiso fueron 8.532, de los cuales se ha superado en 9,2 en relación al 2016 con mercancía incautada por encima de los 517 millones de bolivianos.



¿Cómo está la aplicación de nuevas tecnologías para agilizar los trámites?

Se ha empezado con la firma digital, la electrónica, que para nosotros ya es un gran avance con aduanas.

Lo que se hacía en 40 o 20 días en exportación hoy por hoy con todos los requisitos se lo hace en tres horas.

La implementación de estos macro procesos de salida se ha concluido en las aduanas de El Alto, Viru Viru y Cochabamba, en fronteras como Puerto Suárez, Arroyo Concepción, Bermejo, Villazón, Abaroa, Pisiga, Cañada Oruro, Cobija, Desaguadero Apacheta, Hito Cajones, Guayará, San Matías, Yacuiba y Tambo Quemado y la Agencia Exterior.



Para este año, ¿se prevé operativos conjuntos con aduanas de países vecinos?

Este año tenemos previsto cuatro operativos que lo haríamos con la Aduana chilena, para eso se han implementado nuestros puestos fijos-móviles, estaría el de Charaña, Llica, y tenemos dos ya listos para entrar en operación en la Queca y Sabaya

Sabaya es el trofeo de guerra, tener un puesto de control ahí es dar un mensaje muy duro a todas las poblaciones, pero aún seguimos con problemas en poblaciones pequeñas, pero son lugares donde descansan los contrabandistas para luego seguir viaje.







